Kwaśniewska zrobi dłuższą przerwę od telewizji? Z ramówki znika program, który prowadziła

Aleksandra Kwaśniewska w sieci ochoczo pokazuje kulisy pracy i życia prywatnego, ale też w social mediach przeprowadza cykliczne rozmowy ze swoimi rodzicami. Od dwóch lat sprawdzała się w roli jednej z gospodyń programu "Miasto Kobiet" w TVN Style. Tymczasem okazuje się, że ani owego formatu, ani córki byłej pary prezydenckiej nie zobaczymy w wiosennej ramówce.

Aleksandra Kwaśniewska znika z TVN. Zabraknie programu z jej udziałem Fot. Artur Zawadzki/REPORTER

Córka Jolanty i Aleksandra Kwaśniewskiego od lat cieszy się sympatią wśród Polaków

Wielokrotnie występowała w roli prezenterki telewizyjnej. W 2021 roku wróciła na antenę po dłuższej przerwie

Teraz okazuje się, że współprowadzony przez nią program "Miasto Kobiet" nie pojawi się w wiosennej ramówce TVN Style

Aleksandra Kwaśniewska znika z TVN. Zabraknie programu z jej udziałem

"Miasto kobiet" to ważne spotkania, przestrzeń dla wszystkich bez względu na poglądy, płeć czy pochodzenie. To jeden z najchętniej oglądanych formatów TVN Style. Zawsze poruszane są tam tematy blisko ludzi.

To dlatego w drugim sezonie właśnie tam Marcin Hakiel zdecydował opowiedzieć Aleksandrze Kwaśniewskiej o bólu i emocjach po rozstaniu z Katarzyną Cichopek. Tam też gościł Piotr Balicki, który mówił o walce z chorobą. Przypomnijmy, że prezenter i konferansjer zmarł trzy miesiące po wywiadzie, co bardzo przeżyła m.in. Marzena Rogalska.

Biuro prasowe TVN Warner Bros. Discovery potwierdziło w rozmowie z serwisem press.pl, że "Miasto Kobiet" nie będzie gościć w wiosennej ramówce TVN Style. Nie przedstawiono jednak powodów tej decyzji. Jedna z trzech gospodyń programu otrzymała propozycję dalszej współpracy z nadawcą. "Pracujemy nad nowym programem z Marzeną Rogalską, w którym przemierzy Polskę w celu poznania niezwykłych rodzin - ich historii, codzienności, zwyczajów" – poinformowano.

Nadmieńmy, że program, który powrócił na antenę TVN Style w 2021 r. po 6-letniej przerwie, cieszył się dużą popularnością. Początkowo prowadziły go Rogalska, Kwaśniewska oraz Olga Legosz, którą w trzecim sezonie, we wrześniu 2022 roku wymieniono na Ane Piżl, ratownicę medyczną i specjalistyczną trenerkę, edukatorkę, promotorkę zdrowia i równości, absolwentkę Akademii Medycznej w Warszawie, prezeskę fundacji Safe Water Safe Land. Czy zniknięcie programu sprawi, że Aleksandra Kwaśniewska znowu zrobi dłuższą przerwę od telewizji? Tego nie wiadomo. Sama zainteresowana nie odniosła się jeszcze do wieści, które pojawiły się w mediach.

Córka Kwaśniewskich z pewnością na nudę nie będzie narzekać, ponieważ absorbuje ją aktywne prowadzenie profilu na Instagramie. Utrata pracy w TVN może przyczynić się do zintensyfikowania działań w social mediach. Jej obserwatorzy uwielbiają bowiem, jak robi relacje live i wchodzi z nimi w interakcję. Zawsze porusza ważne, społeczne tematy.

Szczególnie chętnie oglądane są te live'y, do których zaprasza albo swojego tatę Aleksandra, albo mamę Jolantę. Widzowie wielokrotnie prosili ją, aby takie spotkania odbywały się cyklicznie. Może teraz znajdzie na to przestrzeń.

Przypomnijmy, że Kwaśniewska swój debiut w polskim show-biznesie miała 15 lat temu, gdy wystąpiła w "Tańcu z gwiazdami". Od tamtej pory jej kariera przeżywa wzloty i upadki. Była reporterką "Dzień dobry TVN", a także współprowadzącą talk-show "Mała czarna" na antenie TV4. W 2012 roku wzięła ślub z Kubą Badachem. Potem zniknęła na parę lat.