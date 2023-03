Morawiecki ostrzega przed rozłamem: Boże, broń nas od syndromu "świętej Katarzyny"

Nie od dzisiaj wiadomo, że wrogiem Zjednoczonej Prawicy są tarcia wewnątrz koalicji. Dlatego nie dziwią słowa Mateusza Morawieckiego, które podały w sobotę podczas kongresu OdNowy RP Marcina Ociepy. Premier przypomniał wydarzenie sprzed lat, które podzieliło środowisko prawicowe w Polsce.

Mateusz Morawiecki ostrzega przed podziałem Zjednoczonej Prawicy. Fot. LISI NIESNER/AFP/East News

W sobotę w Warszawie odbył się kongres programowy stowarzyszenia OdNowa Rzeczypospolitej Polskiej. Utworzyli je politycy, którzy odeszli z Porozumienia, gdy to wyszło ze Zjednoczonej Prawicy. Jego liderem jest Marcin Ociepa.

Wiceminister obrony narodowej zaprosił do hotelu Hilton w Warszawie prawie 700 delegatów z całego kraju oraz przedstawicieli koalicji rządzącej z Mateuszem Morawieckim i Mariuszem Błaszczakiem na czele.

– OdNowa, jako koalicjant Prawa i Sprawiedliwości, konsekwentnie wzmacnia Zjednoczoną Prawicę o inicjatywy skupione wokół czterech priorytetów: bezpieczeństwa, samorządności, przedsiębiorczości oraz młodego pokolenia – mówił podczas wystąpienia Marcin Ociepa.

– Jako część Zjednoczonej Prawicy, chcemy wzmacniać polską politykę zagraniczną poprzez uczynienie jej w jeszcze większym stopniu globalną, bałtycką i publiczną – dodał wiceminister obrony narodowej.

Morawiecki nawiązał do kongresu św. Katarzyny

Po liderze stowarzyszenia przemawiał premier. Szef rządu, który pamięta ostatnie perturbacje wewnątrz Zjednoczonej Prawicy z Solidarną Polską, a wcześniej z Porozumieniem, podkreślił ważną rolę OdNowy RP w koalicji rządzącej.

– OdNowa RP to bardzo dobra nazwa dla stowarzyszenia, które wchodzi w skład Zjednoczonej Prawicy – obozu, który podjął się odbudowy naszego kraju. Dlatego wspólnie musimy patrzeć w przyszłość, tworzyć plany i strategie odbudowy Polski. To, co udało nam się zrealizować w tym momencie, to jedynie fundament tego, co możemy zrobić wspólnie – stwierdził Mateusz Morawiecki.

W swoim przemówieniu nawiązał do jednego z wydarzeń z historii polskiej prawicy, apelując o współpracę przed wyborami.

– Boże, broń nas od syndromu "świętej Katarzyny" z lat 90., który był prostą drogą do anihilacji polskiego obozu patriotycznego. Dzisiaj stanowimy jedność i ta jedność jest podstawą naszej polityki – powiedział Morawiecki.

Przypomnijmy, że Konwent św. Katarzyny był koalicją partii i stowarzyszeń prawicowych w 1994 roku. Miał on wyłonić z ich grona wspólnego kandydata na prezydenta w wyborach oraz umożliwić zbieranie podpisów pod tzw. obywatelskim projektem konstytucji. Ostatecznie skłócił między sobą poszczególne frakcje i doprowadził do rozbicia środowiska prawicowego.

Szef rządu pamięta, jak ostatnio ciężko było dogadać się PiS-owi z Solidarną Polską. Wie, w jak ciężkim położeniu znalazła się koalicja po podziale Porozumienia. A patrząc na sondaże, z których od roku wynika, że Zjednoczona Prawica wygrywa, ale nie będzie rządzić, wydaje się, że jego obawy przed św. Katarzyną są słuszne.