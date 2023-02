Terlecki mówi wprost, że nie zgadza się z Kaczyńskim. Chodzi o plan na jesienne wybory

Tomasz Ławnicki

R yszard Terlecki wyjawił, że kształt list wyborczych Zjednoczonej Prawicy zostanie rozstrzygnięty niemal w ostatniej chwili. To oznacza, że posłowie niepokorni wobec centrali przy Nowogrodzkiej do samego końca nie będą mieli pewności, czy i na jakim miejscu znajdą się na listach kandydatów. Czy znajdzie się tam miejsce dla ekipy Zbigniewa Ziobry? Szef klubu PiS nie kryje, że najchętniej by się pozbył ludzi z Solidarnej Polski. Ale przyznaje, że w tej kwestii Jarosław Kaczyński ma inne zdanie.