Zaskakujący list Kaczyńskiego na kongresie Ociepy. "Nie ustrzegliśmy się błędów"

Prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński napisał list, który został odczytany na kongresie programowym Stowarzyszenia OdNowa RP. Polityk podsumował siedem lat rządów Zjednoczonej Prawicy i przyznał, że nie obyło się bez błędów. Zdradził również, że współpraca programowa z tą organizacją ma dla niego duże znaczenie.

List od Jarosława Kaczyńskiego. "Musimy też uderzyć się w piersi". Fot. Witold Rozbicki/REPORTER

W sobotę 4 marcia odbył się Kongres Programowy Stowarzyszenia OdNowa RP.

"Pragnę by nasze prace programowe wydały plon w postaci zwycięstwa wyborczego" - stwierdził w liście prezes Jarosław Kaczyński.

Słowa Kaczyńskiego na Kongresie OdNowa RP

W sobotę odbył się kongres programowy Stowarzyszenia OdNowa. Na wydarzenie zaproszono czołowych polityków Prawa i Sprawiedliwości. Obecny byli m.in. premier Mateusz Morawiecki, szef Ministerstwa Obrony Narodowej Mariusz Błaszczak, minister kultury i dziedzictwa narodowego Piotr Gliński oraz minister aktywów państwowych Jacek Sasin.

Swoje przemówienie wygłosił także na początku Mateusz Morawiecki, który wspominał o ważnej roli stowarzyszenia w Zjednoczonej Prawicy. Na kongresie nie pojawił się za to prezes PiS Jarosław Kaczyński. Polityk przygotował jednak list, który wygłosił wiceminister Błaszczak. Lider Zjednoczonej Prawicy podkreślił, że kongres jest ważnym wydarzeniem z powodu zbliżających się wyborów parlamentarnych.

Zdaniem polityka stawką tegorocznych wyborów będzie utrzymanie obecnej linii w polityce zagranicznej i obronnej. Kaczyński podkreślił, że "tylko obóz Zjednoczonej Prawicy jest w stanie w tych trudnych czasach zapewnić bezpieczeństwo naszej ojczyźnie" oraz że jego ugrupowanie "jest gwarancją dalszego popierania sprawy ukraińskiej".

"Nie ustrzegliśmy się błędów i niedociągnięć"

W dalszej części lider koalicji rządzącej podsumował ostatnie dwie kadencje. "Jeśliby w zwięzłej formule podsumować ponad siedmioletni czas naszych rządów, to trzeba by powiedzieć tak: idziemy w zdecydowanie właściwym kierunku (...) Zrobiliśmy naprawdę dużo i wprowadziliśmy w życie wiele dobrych zmian" - ocenił.

"Co więcej – w miarę obronną ręką wyszliśmy z kryzysu wywołanego pandemią, a teraz stawiliśmy generalnie czoła wyzwaniom wywołanym przez wojnę na Ukrainie" – dodał. Jarosław Kaczyński przyznał jednak, że politycy Zjednoczonej Prawicy "muszą też uderzyć się w piersi". "Nie ustrzegliśmy się błędów i niedociągnięć, a różne rzeczy można było zrobić szybciej i lepiej, ale błędów nie popełnia tylko ten, kto nic nie robi. Najważniejsze jest jednak to, by się na nich uczyć i wyciągać z nich odpowiednie wnioski. My to czynimy i prowadzimy w obozie Zjednoczonej Prawicy intensywne prace nad wspólnym programem" – oświadczył. Według polityka prace nad programem będą kluczowe dla zwycięstwa Zjednoczonej Prawicy.

"Potrzebujemy jak najwięcej różnorodnych punktów widzenia, wielości spojrzeń i pomysłów, byśmy mieli z czego czerpać jak najlepsze rozwiązania dla Polski. Pragnę zatem życzyć państwu owocnych obrad, a w dłuższej perspektywie tego, by nasze prace programowe wydały plon w postaci zwycięstwa wyborczego, umożliwiającego samodzielne rządzenie" – podsumował.

Co postuluje stowarzyszenie OdNowa RP?

Stowarzyszenie OdNowa Rzeczypospolitej Polskiej zostało zarejestrowane 10 grudnia 2021 roku. Organizacja powstała z motywacji polityków związanych w przeszłości z Porozumieniem Jarosława Gowina. Obecnie jej prezesem jest Marcin Ociepa, ale w organizacji działają również tacy politycy jak Grzegorz Piechowiak, Wojciech Murdzek, czy Andrzej Gut-Mostowy. Stowarzyszenie w swoich założeniach programowych dostępnych na ich stronie internetowej, kładzie duży nacisk na obronność państwa. Jeszcze we wrześniu ubiegłego roku, w ramach umowy koalicyjnej, Stowarzyszenie OdNowa RP wpisała postulat podwojenia nakładów finansowych na polską armię.

Teraz proponuje nowy pakiet dla bezpieczeństwa: utworzenie Agencji ds. Walki z Dezinformacją, wprowadzenie do programów nauczania szkół obowiązkowego przeszkolenia strzeleckiego, utworzenie sieci Centrów Szkoleń Proobronnych w każdym województwie, wprowadzenie możliwości przekazania 1 proc. ze swoich podatków na cele proobronnościowe.