Rihanna, Lady Gaga czy... bollywoodzki hit? Pięć piosenek walczy o Oscara, a walka jest ostra

Walka o Oscara dla najlepszej piosenki będzie w tym roku zacięta. W szranki stanie pięć kawałków, w tym poruszająca ballady Rihanna, przebój Lady Gagi i bollywoodzki hit, który zgarnął już Złoty Glob. Oto pięć utworów nominowanych do Oscarów 2023. Który najlepszy?

Kto dostanie Oscara? Wygra tylko jedna z pięciu piosenek Fot. YouTube / Lahari Music | T-Series , Lady Gaga, Rihanna

Nominacje do tegorocznych Oscarów poznaliśmy 24 stycznia. Aż 11 nominacji otrzymało "Wszystko wszędzie naraz". 9 szans na nagrody mają "Duchy Inisherin" i "Na Zachodzie bez zmian", "Elvis" zdobył 8 nominacji, "Fabelmanowie" – 7, a "Tár" – 7. Doceniono również kasowe hity: "Top Gun: Maverick" (6 nominacji, ale bez nominacji dla Toma Cruise'a), "Czarną Panterę: Wakandę w moim sercu" (5 nominacji) i "Avatara: Istotę wody" (4 nominacje, James Cameron nie zdobył jednak nominacji dla najlepszego reżysera).

W tym roku podczas oscarowego święta kina w Los Angeles nie zabraknie również polskiego akcentu. "IO" Jerzego Skolimowskiego zostało nominowane w kategorii najlepszy film międzynarodowy. Polskie dzieło zawalczy o statuetkę z czterema innymi filmami: wspomnianym już "Na Zachodzie bez zmian" z Niemiec, "Argentyną, 1985" z Argentyny, "Blisko" z Belgii i "Cichą dziewczyną" z Irlandii.

Kiedy odbędą się Oscary 2023? W niedzielę 12 marca – w nocy z niedzieli na poniedziałek 13 marca według czasu polskiego. To oznacza, że mamy jeszcze czas obejrzeć wszystkie filmy nominowane do Oscara. Galę poprowadzi Jimmy Kimmel.

5 piosenek nominowanych do Oscarów 2023

Kategorią, która wzbudza w tym roku duże emocje, jest najlepsza piosenka. Nominowanych jest pięć utworów (z filmów: "Czarna Pantera: Wakanda w moim sercu", "Top Gun Maverick", "RRR", "Wszystko wszędzie naraz" i "Tell It Like a Woman".

Walka naprawdę będzie zacięta, bo w szranki stanęły dwie wielkie gwiazdy: Rihanna i Lady Gaga, która dostała już Oscara za "Shallow", wielki hit z kinowego przeboju "RRR" w Bollywood, który podbił świat i zdobył Złoty Glob, zdobywca Oscara David Byrne, popularna dziś alternatywna artystka Mitski oraz nominowany w tym roku również za najlepszą muzykę zespół Son Lux, a także Diane Warren, zdobywczyni honorowej statuetki (która ma aż 14 nominacji w tej kategorii).

Do tego walczą ze sobą dwa olbrzymie, popularne wśród publiczności na całym świecie kasowe hity ("Czarna Pantera: Wakanda w moim sercu" i "Top Gun" Maverick"), a także jeden z oscarowych faworytów, czyli "Wszystko wszędzie naraz z aż 11 nominacjami.

Kto wygra? Są już typy, ale wszystko może się zdarzyć. Wszystkie piosenki nominowane do Oscarów 2023 przedstawiamy poniżej w kolejności od faworyta do zwycięstwa – w najczęściej prezentowanej przez bukmacherów i amerykańskiej media konfiguracji. Warto też przypomnieć, że w kategorii najlepsza piosenka mogą rywalizować wyłącznie oryginalne piosenki napisane specjalnie do filmu.

"Naatu Naatu" Ram Charan i N.T. Rama Rao, Jr. ("RRR")

Autorzy piosenki: Kala Bhairava, M. M. Keeravani, Rahul Sipligunj

Fenomen, który poniósł się poza Bollywood i zdobył świat szturmem. Nagle ci, którzy nigdy nie słuchali bollywoodzkiej muzyki i nie oglądali filmów z Indii, zaczęli namiętnie to nadrabiać. Wszystko właśnie dzięki energetycznemu, optymistycznemu "Naatu Naatu" i "RRR", epickiej superprodukcji o dwóch rewolucjonistach, która jest najdroższym filmem w historii Bollywood i podbiła amerykański box office.

"RRR" podbiło również Hollywood. Zdobyło nagrody Critics' Choice za najlepszy film obcojęzyczny i za najlepszą piosenkę, w obu tych kategoriach było również nominowane do Złotych Globów. Niespodziewanie zdobyło ją właśnie "Naatu Naatu", co zainaugurowało olbrzymi sukces tanecznego hitu w Fabryce Snów i zaowocowało nominacją do Oscara – pierwszą w tej kategorii dla indyjskiej piosenki (oscarowe "Jai Ho" ze "Slumdoga" pochodziło z brytyjskiego filmu, chociaż skomponował ją A. R. Rahman, indyjski muzyk).

Obecnie "Naatu Naatu" jest oscarowym faworytem, bo szał na piosenkę nie mija. Ba, jeszcze się zwiększy, jeśli (a mamy taką nadzieję) gwiazdy "RRR", Ram Charan i N.T. Rama Rao, Jr., wraz z tancerzami zaśpiewają i zatańczą na scenie w Dolby Theatre. Prawdopodobieństwo na wygraną jest duże, również dlatego, że film był hitem w USA, a to jedyna jego oscarowa nominacja. Indie nie wystawiły bowiem "RRR" jako swojego kandydata w kategorii najlepszy międzynarodowy film.

"Lift Me Up" Rihanna ("Czarna Pantera: Wakanda w moim sercu")

Autorzy piosenki: Tems, Ludwig Göransson, Rihanna i Ryan Coogler

Ballada "List Me Up" Rihanny wzruszała widzów hitu Marvela "Czarnej Pantery. Wakandy w moim sercu", w której zmarł serialowy król Wakandy, T'Challa (z powodu śmierci grającego go Chadwicka Bosemana).

Utwór był wielkim powrotem Rihanny, która ostatni album wydała w 2016 rok (i wtedy również ostatni raz koncertowała), a "Czarna Pantera 2" zarobiła na świecie ponad 858 milionów dolarów, co działa na korzyść Rihanny w kategorii "najlepsza piosenka". Jej spektakularny występ na tegorocznym Super Bowl, podczas którego zobaczyliśmy ją w niespodziewanej drugiej ciąży, również mógł zwiększyć szanse "Lift Me Up" na wygraną.

"Hold My Hand" Lady Gaga ("Top Gun: Maverick")

Autorzy: Lady Gaga i Bloodpop

Lady Gaga wraca do oscarowej rywalizacji po wygranej w 2019 roku, kiedy zdobyła Oscara za hit "Shallow" z "Narodzin gwiazdy" (za pierwszoplanową rolę w tym filmie była nominowana do Oscara). Wtedy narobiła szumu plotkami o romansie z Bradleyem Cooperem, w tym roku powinno być spokojniej.

"Hold My Hand" z "Top Gun: Mavericka" (film z Tomem Cruisem ma łącznie szansę na sześć Oscarów) to emocjonalny i pełen pasji utwór, który Lady Gaga napisała wraz z amerykańskim producentem i muzykiem BloodPop. "Hold My Hand" nie jest jednak takim hitem jak "Shallow", a w tym roku nieco zniknął w cieniu "Lifte Me Up" i "Naatu Naatu". Amerykańska Akademia Filmowa potrafi być jednak nieprzewidywalna (chociaż zdarza się to stosunkowo rzadko).

"This Is a Life" Son Lux, Mitski i David Byrne ("Wszystko wszędzie naraz")

Autorzy: Son Lux, Mitski i David Byrne

Eksperymentalny "Wszystko wszędzie naraz" rozbił bank i zdobył 11, czyli najwięcej oscarowych nominacji w tym roku. Wśród nich jest ta za najlepszą piosenkę. "This Is a Life" to nie typowa dla Oscarów ballada, ale alternatywny, klimatyczny kawałek, który ma aż kilkoro wykonawców (i jednocześnie autorów).

To zespół Son Lux, który zgarnął też nominację za najlepszą muzykę oryginalną, gwiazda amerykańskiej sceny alternatywnej ostatnich lat Mitski oraz weteran David Byrne, który współtworzył słynne Talking Heads i w 1988 roku dostał Oscara za ścieżkę dźwiękową do filmu "Ostatni cesarz". Ich piosenka nie jest uznawana za faworytkę, ale jeśli "Wszystko wszędzie naraz" najbardziej zachwyciło w tym roku Akademię, niewykluczone, że pójdzie ona za ciosem i nagrodzi też "This is a Life".

"Applause" Sofia Carson ("Tell It Like a Woman")

Autorka piosenki: Diane Warren

"Applause" z "Tell It Like a Woman", czyli skupionej na kobietach, włosko-filmowej antologii z Carą Delevingne, Evą Longorią, Marcią Gay Harden czy Jennifer Hudson, to dość typowa dla Oscarów sentymentalna piosenka, która była niespodziewaną nominacją i mało kto brał ją pod uwagę. Śpiewa ją Sofia Carson wokalistka i aktorka, gwiazda hitu Netfliksa z 2022 roku "Purpurowe serca".

"Applause" ma raczej najmniejsze szanse na wygraną, jednak warto zwrócić uwagę, że jego autorką jest Diane Warren, weteranka w świecie muzyki i filmu, która ma już na koncie 14 nominacji do Oscara w kategorii najlepszej piosenki. To jej zawdzięczamy takie hity jak: "Nothing's Gonna Stop Us Now", "Because You Loved Me" czy "I Don't Want to Miss a Thing". Co ciekawe, w 2016 roku Warren była wraz z Lady Gagą nominowana za poruszające ""Til It Happens to You".

W tym roku Warren otrzymała także honorową złotą statuetkę za całokształt twórczości, a utwór pochodzi z filmu, o którym mało kto słyszał, co także zmniejsza szanse na wygraną "Applause". Nie mówiąc już o tym, że to bez wątpienia najsłabsza i najmniej zapadająca w pamięć piosenka w tegorocznym wyścigu.