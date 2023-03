Donald Tusk zabrał głos ws. śmierci syna Filiks. "Nie macie prawa!"

Donald Tusk wraz z innymi parlamentarzystami Koalicji Obywatelskiej wystąpił na konferencji prasowej, podczas której odniósł się do śmierci 16-letniego syna posłanki PO, Magdaleny Filiks. – Czujemy wielkie współczucie wobec naszej posłanki. (...) Mikołaj został właściwie zaszczuty przez brak dyskrecji, przez złą intencję funkcjonariuszy władzy i tak zwanych mediów publicznych – mówił szef PO.

Donald Tusk wraz z innymi parlamentarzystami KO wystąpił na konferencji prasowej w Sejmie

Mówił o śmierci syna posłanki KO, Magdaleny Filiks

– Państwo powinno było opiekować się rodziną, która stała się ofiarą przestępstwa. (...) A stali się ofiarami państwa. To nigdy więcej nie może się powtórzyć – wskazywał

– Jutro Mikołaj skończyłby 16 lat. To, co dziś czujemy wszyscy, to wielki żal. Mikołaj odebrał sobie życie, był ofiarą przestępstwa. Matka zrobiła wszystko, żeby to cierpienie było możliwie jak najmniejsze, do tego była potrzebna dyskrecja. Niestety po jakimś czasie niektórzy uznali, że można z tego zrobić sprawę polityczną – powiedział we wtorek Donald Tusk, odnosząc się na konferencji prasowej do śmierci syna posłanki KO Magdaleny Filiks.

Donald Tusk o śmierci Mikołaja Filiksa: Został właściwie zaszczuty

– Mikołaj został właściwie zaszczuty przez brak dyskrecji, przez złą intencję funkcjonariuszy władzy i tak zwanych mediów publicznych. Stała się rzecz straszna, bardzo młody człowiek odebrał sobie życie. To jest cos niezgodnego z naturą, gdy rodzice chowają własne dzieci. Czujemy wielkie współczucie wobec naszej posłanki, Magdy Filiks. Chcemy wyrazić wielką solidarność wobec niej – podkreślił Tusk.

Ostrzegł też wszystkie osoby, które – jak stwierdził – "chcą robić politykę na tej tragedii".

– Słyszymy, że ci, którzy mają prawo czuć się źle pod względem moralnym, chcieliby zrzucić z siebie część odpowiedzialności i przekierować być może na matkę. Chcielibyśmy ostrzec wszystkich, którzy chcieliby dziś robić politykę na tej tragedii: już coś strasznego się stało, wystarczy. Nie macie prawa krzywdzić osoby, która poniosła stratę największą, matki! – mówił szef PO.

"To się nigdy nie może powtórzyć"

– Chcielibyśmy razem powiedzieć do Magdy Filiks: trzymaj się, przetrwaj. Chcielibyśmy powiedzieć, że nikt nie ma więcej prawa skrzywdzić jej wrażliwości – skwitował, dodając, że Filiks i jej rodzina powinni zostać objęci opieką przez państwo, a tak się nie stało.

– Państwo powinno było opiekować się rodziną, która stała się ofiarą przestępstwa. Powinni móc liczyć na pomoc pomoc władzy, funkcjonariuszy a nawet jeśli byłaby potrzeba - mediów publicznych. A stali się ofiarami państwa. To nigdy więcej nie może się powtórzyć – wskazywał szef PO. Wcześniej śmierć syna posłanki Filiks uczczono w Sejmie minutą ciszy. We wtorek odbył się pogrzeb chłopca, bliscy pożegnali go w kaplicy na Cmentarzu Centralnym w Szczecinie. Postępowanie w sprawie jego śmierci prowadzi Prokuratura Okręgowa w Szczecinie.

