Rosati dosadnie o samotnym macierzyństwie. Jej słowa nie pozostawiają wątpliwości

Weronika Rosati w branży kinematograficznej zadebiutowała w 2005 roku. 38-letnia aktorka na co dzień mieszka w Stanach Zjednoczonych. Pomimo ogromnego zamiłowania do swojego zawodu, oczkiem w głowie Rosati jest jej córeczka. Artystka była gościnią najnowszego wydania "Dzień Dobry TVN", w którym opowiedziała o samotnym macierzyństwie i poświęceniach z nim związanych.

Weronika Rosati w odważnych słowach na temat samotnego macierzyństwa Fot. Pawel Wodzynski/East News

Weronika Rosati już młodym wieku zrobiła międzynarodową karierę. Aktorka ma aktualnie 38 lat i wiele znanych produkcji na koncie

Gwiazda cztery lata temu urodziła córeczkę, Elizabeth. Niedługo po tym rozstała się ze swoim partnerem i ojcem dziecka, Robertem Śmigielskim

W najnowszym wydaniu popularnej śniadaniówki telewizji TVN artystka opowiedziała o samotnym macierzyństwie. "Wiedziałam, że dziecko spowoduje zmiany w moim życiu" – przyznała na antenie

Pod koniec grudnia w 2017 roku w klinice w Los Angeles przyszło na świat pierwsze dziecko Weroniki Rosati. Pomimo tego, że życie aktorki zmieniło się diametralnie, nadal spełnia się zawodowo, grając w rozmaitych polskich i zagranicznych produkcjach. Jednak większość swojej uwagi poświęca swojej córeczce Elisabeth, jednocześnie skupiając się na prowadzeniu domu.

Weronika Rosati w odważnych słowach na temat samotnego macierzyństwa

W środowym wydaniu programu "Dzień Dobry TVN" na kanapie z okazji Dnia Kobiet pojawiła się między innymi Weronika Rosati. W trakcie rozmowy aktorka przyznała, że jej relacja z mamą jest bardzo bliska. Mimo tego jej oczkiem w głowie jest córeczka, Elisabeth.

"Numer jeden kobietą, dziewczyną w moim życiu jest moja córka. Ona dosłownie definiuje każdą minutę mojego życia (...) To jest ta zmiana w moim życiu... Wcześniej kierowałam się tym, czego ja chcę. Nikt mnie nie ograniczał" – poinformowała Weronika Rosati.

Artystka na antenie programu opowiedziała o samotnym macierzyństwie i wyrzeczeniach. Wspomniała także o niepisanym kontrakcie, którego jak sama przyznała, była w pełni świadoma. Artystka spodziewała się tego, kiedy zdecydowała się zostać mamą.

Ja w pełni świadomie zostałam mamą i wiedziałam, że to dziecko, które było moim marzeniem, spowoduje zmiany w moim życiu. Podjęłam taką decyzję i oczywiście mniej gram, dlatego, że podejmuję decyzję, czy ona może być dwa miesiące ze mną, gdzie nie ma dobrych warunków i to są wyrzeczenia. Ale "podpisałam na nie kontrakt", decydując się na macierzyństwo.

Weronika Rosati podkreśliła również, że samodzielne macierzyństwo nie należy do łatwych. W swojej wypowiedzi nawiązała również do wsparcia samotnych matek w Stanach Zjednoczonych.

"To nie był mój wybór, ale moja decyzja. Uważam, że to słuszna decyzja. W USA jest duży podziw i szacunek do samotnych mam. Jest trudniej, bo wszystko spoczywa na moich barkach, ale jestem do tego przyzwyczajona. Na tyle byłam odważna i silna, że podjęłam trudne decyzje, z których jestem dumna" – podsumowała aktorka.