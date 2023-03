PiS będzie bronił dobrego imienia Jana Pawła II. Bochenek zapowiedział uchwałę Sejmu

Przedstawiciele PiS stają w obronie Jana Pawła II. Reportaż "Franciszkańska 3", opowiadający o przeszłości Karola Wojtyły i jego wiedzy o nadużyciach seksualnych w Kościele, wywołał wiele kontrowersji. Teraz rzecznik PiS Rafał Bochenek zapowiedział, że z inicjatywy partii zostanie podjęta uchwała w Sejmie ws. "obrony dobrego imienia św. Jana Pawła II".

Rzecznik PiS Rafał Bochenek zapowiedział uchwałę ws. obrony dobrego imienia św. Jana Pawła II. Fot. Stanislaw Rozycki/REPORTER

Reportaż "Franciszkańska 3", opowiadający o przeszłości Karola Wojtyły i jego wiedzy o nadużyciach seksualnych w Kościele, wywołał wiele kontrowersji

Rzecznik PiS Rafał Bochenek zapowiedział, że z inicjatywy partii zostanie podjęta uchwała w Sejmie ws. "obrony dobrego imienia św. Jana Pawła II"

Wcześniej premier Mateusz Morawiecki opublikował emocjonalne nagranie, w którym zapewniał, że staje w obronie papieża

W poniedziałek, 6 marca został wyemitowany dokument Marcina Gutowskiego "Franciszkańska 3" z cyklu "Bielmo", który poświęcony został przeszłości Karola Wojtyły. W reportażu postawiono tezę, że kard. Wojtyła ukrywał nadużycia seksualne innych księży na długo, zanim został papieżem.

Materiał wywołał wiele kontrowersji wśród społeczności, także tej związanej z Kościołem. Do debaty przyłączyli się duchowni, którzy w większości uważają, że źródła ukazane w materiale są wątpliwe.

PiS chce uchwały Sejmu ws. "obrony dobrego imienia św. Jana Pawła II"

Na reportaż Gutowskiego zareagowali także przedstawiciele Prawa i Sprawiedliwości. Rzecznik partii Rafał Bochenek oświadczył, że podczas posiedzenia Sejmu posłowie podejmą uchwałę ws. "obrony dobrego imienia św. Jana Pawła II".

Europoseł PiS Tomasz Poręba, nawiązując do zapowiedzi podjęcia uchwały, napisał, że należy bronić dobrego imienia papieża Polaka, ponieważ on sam nie może tego zrobić. "SB-eckie kwity i ich medialni pomagierzy i promotorzy, nie zabiorą nam podziwu i pamięci dla tego, co zrobił dla Polski, Europy i Świata" - podsumował we wpisie opublikowanym na Twitterze.

Mateusz Morawiecki staje w obronie papieża

Głos w sprawie zabrał w środę także premier Mateusz Morawiecki, który w opublikowanym w mediach społecznościowych nagraniu zaznaczył, że "Janowi Pawłowi II zawdzięczamy jako naród bardzo, bardzo wiele. Być może zawdzięczamy wszystko".

– Lista zasług Jana Pawła II jest niewyczerpana i dla świata, i dla Polski. Dowodów na to, że Jan Paweł II podejmował walkę z niegodziwościami, także w Kościele, jest mnóstwo. Dowody na to, że czyny takie świadomie ignorował są żadne, albo bardzo, bardzo wątpliwe – powiedział szef rządu.

"Franciszkańska 3". Czy Jan Paweł II wiedział?

Autor reportażu zaznaczył, że chciałby, żeby dokument "Franciszkańska 3" zakończył dyskusję o tym, czy Jan Paweł II wiedział o pedofilii i nadużyciach seksualnych w Kościele. – Mam nadzieję, że ten reportaż zakończy dyskusję i festiwal rozmywania rzeczywistości, udawania, że Jan Paweł II mógł nie wiedzieć. – ocenił autor reportażu w rozmowie z TVN 24.

W reportażu pojawiają się nowe fakty m.in. w sprawie ks. Surgenta, który miał wykorzystywać seksualnie małoletnich chłopców oraz ks. Lorenca, wikariusza z Jeleśni, gdzie w 1970 roku dopuścił się molestowania seksualnego dziewczynek. Gutowski odwołał się także do niedawno nagłośnionych podejrzeń kierowanych pod adresem wcześniejszego metropolity krakowskiego, Adama Sapiehy. Dotarł również do ludzi, którzy osobiście informowali kard. Wojtyłę o przestępstwach popełnianych przez duchownych oraz do kościelnych dokumentów potwierdzających jego działania i zaniechania.