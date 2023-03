D jurgardens IF przyjeżdżało na teren Lecha Poznań z dużymi nadziejami. Wyjechało za to z dwubramkową porażką (0:2) i poczuciem rozczarowania. Szwedzkie media są wściekłe po przegranej swoich piłkarzy w Polsce, wskazując jednak z nadzieją, że to dopiero połowa tej rywalizacji o ćwierćfinał Ligi Konferencji Europy.





Szwedzi wściekli po porażce w Poznaniu. "Polski koszmar w arenie strachu"

Maciej Piasecki

Djurgardens IF przyjeżdżało na teren Lecha Poznań z dużymi nadziejami. Wyjechało za to z dwubramkową porażką (0:2) i poczuciem rozczarowania. Szwedzkie media są wściekłe po przegranej swoich piłkarzy w Polsce, wskazując jednak z nadzieją, że to dopiero połowa tej rywalizacji o ćwierćfinał Ligi Konferencji Europy.