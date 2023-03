"Lewandowski jest jak Messi czy Ronaldinho". Legenda futbolu chwali Polaka

Robert Lewandowski wraca do składu Barcelony. Kontuzja lewego uda ma być już przeszłością, dlatego Polak został włączony do kadry na niedzielny mecz w Bilbao. Przed spotkaniem na konferencji prasowej pojawił się Xavi Hernandez. Trener i legenda Barcelony mocno komplementował "Lewego".

Robert Lewandowski wrócił do kadry meczowej Barcelony po kontuzji. Polak może zagrać na wyjeździe w Bilbao. Fot. IMAGO/Andrew Yates/Imago Sport and News/East News

Robert Lewandowski jest liderem klasyfikacji strzelców ligi hiszpańskiej

Athletic Bilbao to najbliższy rywal Barcelony, w niedzielę od g. 21:00

"Lewy" zdobył 15 goli w 20 rozegranych meczach ligowych

Dwa mecze bez Roberta Lewandowskiego ma za sobą zespół Barcelony. Katalończycy wygrali w obu przypadkach, pokonując w krajowym pucharze Real Madryt (1:0) oraz Valencię (1:0) w ligowych rozgrywkach. RL9 pauzował ze względu na uraz lewego uda, którego nabawił się w trakcie sensacyjnie przegranego (0:1) starcia z Almerią.

Na klubowych profilach FCB w mediach społecznościowych można od kilkunastu godzin dostrzec, że Polak wraca do gry. Okres powrotu do zdrowia okazał się błyskawiczny, choć początkowo mówiono o nawet dwóch tygodniach przerwy.

"Lewy" będzie miał okazję do tego, żeby powiększyć swój dorobek strzelecki. Lider klasyfikacji strzelców LaLiga jest w kadrze meczowej, ale trudno przewidywać, czy trener Xavi Hernandez od początku postawi na Polaka, mając w perspektywie ligowe El Clasico już 19 marca. Pojedynek z Królewskimi z Madrytu będzie miał kluczowe znaczenie w walce o tytuł.

Lewandowski doceniony przez trenera

Zgodnie z tradycją, przed kolejnym meczem odbyło się spotkanie z mediami. Wziął w nim udział trener Dumy Katalonii, który odpowiedział na wiele kwestii związanych z klubem.

Hiszpan, który jest legendą Barcelony, zabrał głos w sprawie "Lewego" i jego znaczenia dla drużyny. Pytanie dotyczyło wypowiedzi RL9, który przyznał wprost, że gra Barcelony "musi się adoptować do współczesnej piłki".

"Dużo rozmawiamy z Robertem o futbolu. Lewandowski jest jak Messi czy Ronaldinho, możemy go tak zestawić. On zmienił mentalność drużyny. To nasz lider, a piłkarze będący wokół niego rozwijają się. Widać, że dla niego komunikacja to klucz, dlatego też dużo rozmawiamy. To wartościowe wymiany zdań." – powiedział trener Barcy.

Kataloński szkoleniowiec został również zapytany o to, jak zespół gra z Lewandowskim, ale też pod nieobecność polskiego snajpera. Co ciekawe, Barca bez "Lewego" wygrała wszystkie mecze. Statystycznie ofensywa lidera LaLiga radzi sobie zatem całkiem nieźle bez Polaka.

"Wygrywaliśmy mecze bez Lewandowskiego, to prawda. Ale prawdą też jest to, że bardzo nam brakowało jego obecności na boisku. Atakujemy lepiej, kiedy Lewandowski gra w drużynie. To dla nas kluczowy gracz" – wyjaśnił szkoleniowiec katalońskiego klubu.

Robert Lewandowski w rozgrywkach LaLiga zdobył 15 goli w 20 meczach. Do tego Polak dołożył cztery asysty. RL9 ustrzelił również pięć goli w rozgrywkach Ligi Mistrzów. Na słynnym Old Trafford RL9 zakończył trafianie do siatki w sezonie europejskich pucharów, dokładając jednego gola w Lidze Europy UEFA.

Warto także odnotować dwa trafienia "Lewego" w rywalizacji o Superpuchar Hiszpanii. Polak miał też okazję zdobyć dublet podczas meczów Copa del Rey.

Barcelona zagra już dzisiaj. Wyjazdowym rywalem będzie Athletic Bilbao, początek spotkania o godzinie 21:00. Transmisję z meczu przeprowadzi Canal + Sport.