Efektowny gol reprezentanta Polski we włoskiej Serie A. Boniek pogratulował

Długo na to pracował i w końcu się doczekał. Nicola Zalewski zdobył swojego pierwszego gola w Serie A. AS Roma w niedzielnym meczu przeciwko Sassuolo mogła odnotować trafienie reprezentanta Polski. Zalewski popisał się ładnym i... nieco szczęśliwym golem. Gratulacje piłkarzowi złożył m.in. Zbigniew Boniek.

Nicola Zalewski zdobył swoją pierwszą bramkę w Serie A. Polak popisał się efektownym trafieniem na Stadio Olimpico. Fot. Alessandra Tarantino/Associated Press/East News

AS Roma walczy w Serie A o miejsce premiowane awansem do Ligi Mistrzów

Polski piłkarz Nicola Zalewski to wychowanek rzymskiego klubu

Graczami Romy w przeszłości byli m.in. Zbigniew Boniek czy Wojciech Szczęsny

Odkąd trenerem w stolicy Italii jest legendarny Jose Mourinho, jednym z podstawowych zawodników w składzie AS Roma jest polski pomocnik Nicola Zalewski. Jeden z piłkarzy, który znalazł się w kadrze Biało-Czerwonych podczas mundialu w Katarze, stawia coraz pewniejsze kroki na boiskach włoskiej Serie A.

Niedzielę 12 marca 2023 roku Zalewski zapamięta na długo. Właśnie tego dnia polski piłkarz zdobył swojego debiutanckiego gola w lidze włoskiej. Zalewski w 26. minucie zdecydował się na strzał, który w dosyć szczęśliwy sposób znalazł drogę do siatki.

Rzymianie w niedzielnym meczu nie ustrzegli się wielu błędów, a niespodziewanie gospodarze kilkukrotnie nadziali się na trafienia rywali z Sassuolo. Gol Zalewskiego był jednym z nielicznych momentów, które można zaliczyć na plus rzymskiej drużyny.

Zespół Mourinho cały czas liczy się w walce o miejsce gwarantujące start w kolejnej edycji Ligi Mistrzów. Roma czeka na grę w najbardziej prestiżowych rozgrywkach UEFA już od pięciu lat. Żeby przełamać tę passę, rzymianie muszą zakończyć sezon na miejscu w czołowej czwórce bądź sięgnąć po zwycięstwo w Lidze Europy UEFA.

Warto przypomnieć, że w poprzednim sezonie rzymianie sięgnęli po triumf w Lidze Konferencji Europy. Teraz są w rozgrywkowej hierarchii pucharów piętro wyżej. Choć o końcowe zwycięstwo będzie zapewne bardzo trudno.

Boniek pogratulował gola Zalewskiemu

Aktywny w mediach społecznościowych przy okazji ciekawych meczów na Półwyspie Apenińskim jest mieszkaniec stolicy Italii, Zbigniew Boniek. "Zibi" w przeszłości był zawodnikiem Romy oraz Juventusu Turyn, jest bardzo szanowany we włoskim środowisku.

Boniek pogratulował trafienia Zalewskiemu na Twitterze tuż po golu.

"Pierwszy gol Nicoli w Serie A. Brawo" – krótko odniósł się były prezes Polskiego Związku Piłki Nożnej, obecnie wiceprezydent UEFA.

Zalewski będzie zapewne jednym z tych, którzy znajdą się wśród powołanych do reprezentacji Polski na marcowe zgrupowanie, gdzie w roli selekcjonera zadebiutuje Fernando Santos.

Ostatecznie polski pomocnik spędził na boisku 78 minut. Na boisku pojawił się również kolejny z Polaków w Jordan Majchrzak. Dla napastnika był to debiut na włoskich boiskach. Polak trafił do stolicy Italii z młodzieżowej drużyny Legii Warszawa. Trener Mourinho był jednak na tyle zadowolony z talentu polskiego gracza, że włączył go do seniorskiej kadry zespołu.

Przypomnijmy, że Biało-Czerwoni już w marcu rozpocznie eliminacje ME 2024. Polacy zagrają na wyjeździe z Czechami (24.03) oraz u siebie z Albanią (27.03).