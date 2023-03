Dlaczego na Oscarach nie ma czerwonego dywanu? Po raz pierwszy od ponad 60 lat jest szampański

Gala Oscarów już za chwilę, ale zwyczajowo o tej porze możemy już podziwiać gwiazdy na czerwonym dywanie. Tyle że w tym roku nie ma żadnego czerwonego dywanu, a... szampański, co zaskoczyło wielu widzów. Dlaczego zrezygnowano z tego symbolu Oscarów? Jest konkretny powód.

W tym roku dywan jest szampański Fot. David Fisher/Shutterstock/Rex Features/East News

Ceremonia rozdania Oscarów 2023 rozpocznie się już o godzinie pierwszej czasu polskiego (wcześniej o godzinę z powodu zmiany czasu w USA) w Dolby Theatre w Los Angeles. Tradycyjnie najpierw gwiazdy przechodzą po czerwonym dywanie, gdzie pozują do zdjęć i udzielają krótkich wywiadów.

W tym roku widzowie mogą być jednak zaskoczeni, bo... czerwonego dywanu nie ma. Zamiast tego gwiazdy przechadzają się po dywanie w kolorze szampańskim. Jak podkreśla portal The Cut, pierwszy od 1961 roku zrezygnowano z czerwonej barwy.

Dlaczego na Oscarach jest szampański dywan? Jest konkretny powód. Konsultanci kreatywni ds. Oscarów Lisa Love i Raúl Àvila wybrali właśnie ten kolor, aby przejście z gali dziennej do wieczornej było płynniejsze. Duet postanowił również w tym roku postawić przed teatrem namiot i to właśnie pod nim rozłożono dywan. To po to, aby osłonić gwiazdy przed zmienną pogodą i stworzyć bardziej wieczorową atmosferę.

Oscary 2023: kto wygra?

Kto wygra? "Wszystko wszędzie naraz" ma aż 11 nominacji do Oscara, a 9 szans na złote statuetki mają "Duchy Inisherin" i "Na Zachodzie bez zmian". "Elvis" zdobył 8 nominacji, "Fabelmanowie" – 7, a "Tár" – 7. Doceniono również wielkie kasowe hity: "Top Gun: Maverick" (6 nominacji), "Czarną Panterę: Wakandę w moim sercu" (5 nominacji) i "Avatara: Istotę wody" (4 nominacje). Gala Oscarów 2023 jest również ważna dla Polski. "IO" Jerzego Skolimowskiego zostało nominowane w kategorii najlepszy film międzynarodowy. Historia niewinnego osiołka zawalczy o statuetkę z czterema innymi filmami: wspomnianym już "Na Zachodzie bez zmian" z Niemiec, "Argentyną, 1985" z Argentyny, "Blisko" z Belgii i "Cichą dziewczyną" z Irlandii.

W Polsce gala będzie transmitowana na żywo od godziny 1 w nocy i potrwa do 4 rano. Obejrzymy ją na Canal+ Premium oraz platformie Canal+ Online. Całą ceremonię poprowadzi Jimmy Kimmel, komik i gospodarz telewizyjnego show, który robił to już wcześniej dwukrotnie.

