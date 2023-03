To będzie ostatni film w karierze Quentina Tarantino. Wiemy, o kim może być

Maja Mikołajczyk

Q uentin Tarantino już dawno zapowiedział, że jego następny (dziesiąty) film będzie ostatnim w jego karierze. Jak przekazał "The Hollywood Reporter" kultowy reżyser już napisał scenariusz do projektu, który nazywa się "The Movie Critic".