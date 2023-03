Kolejne brutalne pobicie wśród nastolatków. Szarpała i kopała zakrwawioną dziewczynę

Kolejne drastyczne pobicie z udziałem nastolatków. Tym razem w krążącym w sieci nagraniu z pobicia widać dziewczyny. Agresorka zadawała ciosy nawet wtedy, gdy jej ofiara miała już całkowicie zakrwawioną twarz.

Kolejne brutalne pobicie wśród nastolatków. Dziewczyna biła dziewczynę. Fot. Damian Klamka/East News

Coraz częściej pojawiają się doniesienia o brutalnych pobiciach wśród nastolatków

W sieci pojawiło się nagranie, w którym widać jak dziewczyna bije dziewczynę

Zachowania niektórych nastolatków nie przestają szokować. Coraz więcej służb zaczyna baczniej przyglądać się nieustannie pojawiającym się nagraniom i informacjom, które ukazują momenty brutalnych napaści na młodych ludzi. Teraz pojawiły się doniesienia o kolejnym drastycznym pobiciu. Tym razem to dziewczyna biła dziewczynę.

Kolejne pobicie wśród nastolatków. Oprawcą była dziewczyna

Dziewczyna krzyczała do swojej ofiary, że ta ma ją przeprosić, przy czym biła ją po twarzy, szarpała za włosy i kopała. Kazała jej tez klękać na kolana. Bita nastolatka wykonywała rozkazy agresorki i cały czas wycierała twarz, która była cała we krwi.

Sprawą zainteresowali się przedstawiciele Ośrodka Monitorowania Zachowań Rasistowskich. Na Twitterze napisali, że to "kolejne dziecko skatowane przez młodocianych sprawców". Jak dodali, zawiadomią o tym prokuraturę i policję.

Na ten moment nie ma informacji, kiedy i w jakiej miejscowości doszło do tego brutalnego pobicia. Wideo miało krążyć w komunikatorach internetowych. Jednak na nagraniu zostało wymienione nazwisko zarówno ofiary, jak i agresorki.

Brutalne zachowania nastolatków to w Polsce plaga

W ostatnim czasie coraz częściej pojawiają się informacje o brutalnych zachowaniach wśród nastolatków. W czwartek informowaliśmy w naTemat o brutalnej napaści na nastolatka w Zamościu. Zdarzenie miało miejsce w centrum miasta, na przystanku autobusowym. Policja zatrzymała już agresora i usłyszał zarzuty.

Kilka dni temu media obiegła kolejna, podobna informacja. Na nagraniach z Pruszkowa, widać jak grupa nastolatków pastwi się nad rówieśnikiem. Chłopiec był bity, poniżany, przypalany papierosem, a także zmuszany do całowania butów oraz kopany po głowie, twarzy i plecach. Wśród napastników były dziewczyny, a całe zajście również nagrywała ich koleżanka. W związku z napaścią policja zatrzymała sześć osób.

Do drastycznych wydarzeń doszło niedawno również w Białej Podlaskiej. Dwóch oprawców bezlitośnie pobiło nastolatka. Agresorzy bili chłopaka, kopali i skakali po jego głowie. Sprawą już zajmuje się bielska policja. "Prowadzimy intensywne działania, by pociągnąć do odpowiedzialności wszystkich biorących udział w pobiciu" - poinformowano.

Śmierć 16-letniego Eryka z Zamościa

Najwięcej kontrowersji wywołała napaść na 16-letniego Eryka w centrum Zamościa, do której doszło 28 lutego. 16-latek został śmiertelnie pobity na oczach przechodniów. Policja zatrzymała czterech nastolatków. Wszyscy usłyszeli zarzuty, a za zabójstwo Eryka ma odpowiedzieć najstarszy z grupy, 17-letni Daniel P.

Mama chłopaka przyznała, że nie kryje rozżalenia, iż świadkowie pobicia pozostali bierni i tylko przyglądali się działaniom sprawców. Zwłaszcza, że wszystko działo się w centrum miasta, w ciągu dnia.