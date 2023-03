Słynny "Luther" doczekał się kontynuacji, która już jest hitem. A ile sezonów ma serial z Elbą?

"Luther: Zmrok" to filmowy hit Netfliksa, który jest kontynuacją słynnego brytyjskiego serialu. To właśnie "Luther" BBC zrobił z Idisa Elby gwiazdę. O czym jest "Luther: Zmrok"? Kto w nim gra? Ile jest sezonów serialu? Odpowiadamy na najważniejsze pytania.

"Luther: Zmrok" to kontynuacja popularnego serialu z Idrisem Elbą Fot. Netflix

O czym jest "Luther: Zmrok"?

"'Luther: Zmrok' to epicka filmowa kontynuacja obsypanej nagrodami sagi telewizyjnej o budzącym grozę seryjnym mordercy, który terroryzuje Londyn, podczas gdy skompromitowany detektyw John Luther (Idris Elba) siedzi za kratkami. Luther nie może pogodzić się z faktem, że nie udało mu się schwytać cyberpsychopaty, który teraz z niego drwi, dlatego postanawia uciec z więzienia, by za wszelką cenę dokończyć zlecenie" – brzmi oficjalny opis filmu Netfliksa. W filmie "Luther: Zmrok" powraca gwiazda serialu Idris Elba ("Legion samobójców: The Suicide Squad", "Thor", "Beasts of No Nation") w tytułowej roli Johna Luthera, a także Dermot Crowley ("Gwiezdne wojny: Część VI - Powrót Jedi", Koneser") jako Martin Schenk. W obsadzie znaleźli się również Cynthia Erivo ("Outsider", "Harriet", "Genius: Aretha") jako Odette Raine i Andy Serkis (trylogia "Władca pierścieni", seria "Planeta małp", "Czarna Pantera") jako David Robey.

Reżyserem "Luthera: Zmroku" Netfliksa jest Jamie Payne, który ma na koncie reżyserię czteroodcinkowego piątego sezonu "Luthera". Z kolei scenarzystą jest showrunner serialu Neil Cross.

Gdzie obejrzeć "Luthera: Zmrok"?

Film miał kinową premierę 24 lutego i był wyświetlany w niektórych kinach. 10 marca trafił na Netfliksa do globalnej dystrybucji. Obecnie zajmuje pierwsze miejsce w top 10 filmów na Netfliksie w Polsce, a to nie wszystko: w tygodniu od 6 do 12 marca był najpopularniejszym filmem angielskojęzycznym na świecie. Streamowano go łącznie przez 65 920 000 godzin, a w kolejnym tygodniu ta liczba z pewnością znacznie się zwiększy.

Jakie recenzje ma film "Luther"?

Średnie. W agregatorze Rotten Tomatoes, który liczy średnią z ocen, film z Idrisem Elbą ma 67 proc. od krytyków na podstawie 83 recenzji. "Zagorzali fani będą zadowoleni, że znowu zobaczą genialnego detektywa Idrisa Elby, ale "Luther: Zmrok" jest dość mało inspirującym dodatkiem do jego akt sprawy" – brzmi konsensus.

Z kolei serwis Metacritic ocenił film na 52 proc. na podstawie 31 recenzji, co oznacza "mieszaną lub przeciętną ocenę".

Jak "Luther: Zmrok" łączy się z serialem "Luther"?

"Luther: Zmrok" jest filmową kontynuacją serialu "Luther", który był emitowany przez brytyjską stację BBC One w latach 2010-2019. Produkcja zdobyła ogromną popularność i była chwalona przez krytyków. Zdobyła aż 11 nominacji do nagród Emmy, w tym cztery za rolę Idrisa Elby. Za kreację Johna Luthera aktor zdobył również Złoty Glob, nagrodę SAG i Critics' Choice Television.

Kiedy dzieje się "Luther: Zmrok"? Akcja filmu, który miał premierę cztery lata po zakończeniu serialu, rozpoczyna się przed wydarzeniami z piątego sezonu, ale potem przeskakuje do przodu w czasie i dzieje się już po zakończeniu ostatnich odcinków.

Ile sezonów ma "Luther" BBC?

Serial "Luther" BBC rozpoczął się w 2010 roku i zakończył w 2019. Łącznie ma pięć sezonów, z których pierwszy ma sześć odcinków, drugi i trzeci – po cztery, czwarty – dwa, a piąty – cztery. Łącznie produkcja z Idrisem Elbą ma 20 odcinków, a każdy trwa około 50-60 minut.

Gdzie obejrzeć "Luthera"?

Obecnie serial "Luther" można oglądać na HBO Max, ale 31 marca tytuł zniknie z platformy VOD. Produkcja z Elbą jest także dostępna na player.pl.

Czy będzie 6. sezon "Luthera"?

Niestety, szóstego sezonu "Luthera" nie będzie, a kontynuacją był "Luther: Zmrok". – Już nigdy nie będzie kolejnego sezonu – mówił showrunner Neil Cross w rozmowie z "Newsweekiem" po premierze "Luther: Zmrok".