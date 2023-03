Tomasz Karolak o przyjaźni z Piotrem Adamczykiem. "Ja jego rozumiem, a on mnie"

Tomasz Karolak szczerze o przyjaźni z Piotrem Adamczykiem Fot. Piotr BLAWICKI/East News

Aktorzy zagrali razem w takich filmach jak: "Testosteron", "Lejdis", "Śniadanie do łóżka", "Nie kłam kochanie", "Listy do M." czy "Narzeczony na niby"

Tomasz Karolak niezmiennie od wielu lat pozostaje jednym z najbardziej rozchwytywanych polskich aktorów. Może pochwalić się wieloma produkcjami teatralnymi, telewizyjnymi i filmowymi ze swoim udziałem. Szczególnie bliskie jego sercu są komedie.

Zagrał w klasykach takich jak "Testosteron", "Lejdis", "Planecie Singli". Jednak w ostatnim czasie ogromną sympatią cieszyła się grana przez niego postać św. Mikołaja w kultowych świątecznych przebojach z serii "Listy do M.".

Z kolei Piotr Adamczyk po tym, jak podbił polską branżę kinematograficzną, wyprowadził się do Stanów Zjednoczonych, by rozwijać swoją karierę w Hollywood. Wystąpił już m.in. w serialach "Hawkeye" i "Nocne niebo". Dodatkowo może liczyć również na niemałe zarobki. Niedawno "Super Express" ustalił, że dzięki niszowym rolom rosyjskich szpiegów Piotr Adamczyk może zarabiać za jedną produkcję nawet milion złotych.

Niedawno Tomasz Karolak udzielił wywiadu dla portalu cozatydzien.tvp.pl, w którym zdradził jak tak naprawdę wygląda jego relacja z Piotrem Adamczykiem. W rozmowie z Anną Pawelczyk-Bardygą wyznał, że znają się prawie 30 lat.

Tak, myślę, że Piotrek to potwierdzi. Myślę, że możemy tak powiedzieć po prawie 30 latach, bo poznaliśmy się z Piotrem Adamczykiem jeszcze przed naszymi studiami. Piotrek studiował w warszawskiej Akademii Teatralnej, ja w krakowskiej, a poznaliśmy się na warsztatach, które były takim przygotowaniem dla młodych adeptów przyszłej sztuki aktorskiej. Do tej pory pamiętam, jak Piotrek był ubrany, to był może 1987 czy 1988 rok. Piotrek jest takim moim bratem, kocham go jako człowieka, jest też częścią teatru, którym kieruję i który zakładałem, jest współzałożycielem tej inicjatywy artystycznej, jesteśmy w stałym kontakcie, mamy nawet tego samego agenta. Mnie się wydaje, że ja jego rozumiem, a on mnie.

Tomasz Karolak

dla portalu cozatydzien.tvn.pl