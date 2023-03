Vega kręci nowy film we Wrocławiu. To właśnie w nim statyści mieli dostać śmieszne pieniądze

Patryk Vega nie zwalnia tempa i już kręci nowy film o roboczym tytule "Trinity", który ma być osadzony w latach 60. ubiegłego wieku. Reżysera i jego ekipę można było spotkać na ulicach Wrocławia. O filmie już zrobiło się głośno z powodu skandalu z wynagrodzeniem dla statystów.

Patryk Vega kręci swój nowy film "Trinity" we Wrocławiu. Fot. Artur Zawadzki / REPORTER, Ekwidyn / YouTube

Patryk Vega wypuścił w zeszłym roku dwa filmy "Miłość, seks & pandemia" i "Niewidzialna wojna". Właśnie zostały nominowane do "polskich Złotych Malin" - Węży.

Reżyser nie poddaje się i już szykuje kolejną produkcję. Na razie nie znamy fabuły filmu "Trinity", ale w przeciwieństwie do jego ostatnich filmów - nie będzie się toczył współcześnie.

Zdjęcia do filmu powstawały w tym tygodniu we Wrocławiu. To właśnie do nich agencja aktorska szukała statystów, którzy mieli dostawać stawki poniżej średniej krajowej.

Oba zeszłoroczne filmy Patryka Vegi zostały nominowane do Węży łącznie w 19 kategoriach. M.in. za reżyserię, żenującą scenę (Vega, który dla Jezusa odmawia seksu oralnego), efekt specjalnej troski (Przemiana Vegi w grubego i z powrotem) czy najgorszy duet na ekranie (Patryk Vega i Bóg). Czy dzięki "Trinity" przerwie złą passę?

Wrocław znów jest planem filmowym. Tym razem w nowym filmie Patryka Vegi

Zdjęcia do "Trinity" były w tym tygodniu (13-15 marca) kręcone na ul. Łukasińskiego oraz ul. Mierniczej we Wrocławiu. Mogliśmy tam zobaczyć starodawne samochody i szyldy. Ulice zostały zamknięte dla ruchu, ale to dla okolicznych mieszkańców żadna nowość. Również w tym mieście niedawno powstawał przebojowy serial Netfliksa "Wielka woda". Stąd też ekipa filmowa była pod wrażeniem współpracy z wrocławianami - możemy o tym przeczytać w "Gazecie Wrocławskiej".

Po raz pierwszy spotkaliśmy się z sytuacją, że wszyscy z ulicy Mierniczej i Łukasińskiego dostosował się do znaków, przestawili swoje pojazdy i spokojnie obserwują realizację zdjęć. Jesteśmy bardzo wdzięczni, że od samego rana mogliśmy w spokoju pracować. Być może ma to związek z tym, że to najbardziej filmowa okolica w mieście Ekipa filmu "Trinity"

Film powstaje na terenie tzw. wrocławskiego "Trójkąta Bermudzkiego". Kiedyś cieszył się złą sławą i wysoką przestępczość, ale to już historia. Możliwe, że właśnie o niej opowie "Trinity" - tytuł - po polsku "Trójca" - poniekąd nawiązuje do potocznej nazwy miejsca.

Wrocławski "Trójkąt" wciąż ma w sobie aurę tajemniczości, a zabytkowe kamienice i brukowane ulice nadają się idealnie na plany filmowe. Na ul. Mierniczej znajdującej się w centrum tego legendarnego miejsca kręcono takie filmy jak m.in. "Kobieta na wojnie", "Charakter" i "Most szpiegów".

Skandal z pensjami dla statystów w filmie "Trinity". O co poszło?

Przy okazji kręcenia filmu wybuchła afera. Agencja Aktorska Edwin Film poszukiwała do niego statystów i wrzuciła post na Facebooka. W pierwotnej wersji opublikowanej 2 marca podano stawki dla osób, które miały wcielić się w przechodniów na ulicy w filmie o roboczym tytule "Trinity". To 130 złotych na rękę za dzień zdjęciowy i 50 zł na rękę za obowiązkowe przymiarki. Później usunięto te kwoty.

Stawki w filmie Patryka Vegi oburzyły Związek Zawodowy Związkowa Alternatywa, który zauważył, że agencja proponowała około 11 zł netto za godzinę, czyli poniżej stawek minimalnych w Kodeksie Pracy. Ponadto "niezgodnie z prawem zastąpiła umowy zlecenie umowami o dzieło". NaTemat zwróciło się do agencji z prośbą o skomentowanie zarzutów. – Stawki są w ramach umowy o dzieło, gdyż jest to praca jednorazowa, która ma niewymierny charakter. Wypłaca się ustalone z góry honorarium za wykonanie dzieła, którego nigdy nie liczy się na godziny. Jest to zgodne z polskim prawem – usłyszeliśmy. Agencja nie miała sobie nic do zarzucenia, bo "to dzieło może trwać godzinę, pięć godzin, dwa dni, a stawka jest zawsze za wykonanie dzieła". Przypomnijmy, że minimalna płaca godzinowa wynosi w Polsce 22,80 zł brutto, czyli 18 zł netto.