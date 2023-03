"Jareczku dycha starczy?". Prezydent miasta miał przyjąć łapówkę, CBA publikuje nagranie

Centralne Biuro Antykorupcyjne opublikowało na swojej stronie nagranie, na którym ma być przedstawione, jak Jarosław Górczyński, prezydent Ostrowca Świętokrzyskiego przyjmuje pieniądze.

CBA z nagraniem kompromitującym prezydenta Ostrowca Świętokrzyskiego Screen z filmu umieszczonego na CBA.pl

16 marca sąd w Katowicach nie zdecydował o aresztowaniu prezydenta Ostrowca Świętokrzyskiego

Samorządowiec w zamian za przyjęcie łapówki w kwocie od 5 tys. do 10 tys. zł miał zdecydować o zatrudnieniu nauczycielki

CBA na swojej stronie informuje, że: "Wobec pojawiających się w przestrzeni medialnej spekulacji dotyczących motywów działania w tej sprawie prokuratury i funkcjonariuszy CBA, prokurator prowadzący śledztwo wyraził zgodę na publikację zabezpieczonego materiału filmowego".

Dalej opublikowane zostały dwa nagrania. Na jednym z nich widzimy biuro, w którym przebywa mężczyzna z elektronicznie zasłoniętą twarzą. W pewnym momencie do podejrzanego w garniturze siedzącym przy biurku podchodzi druga osoba. Wręcza mu plik banknotów, a pod spodem pojawia się napis "na działkę". Ta scenka rejestrowana jest z dwóch kamer.

Drugie wideo nakręcone zostało w lokalu gastronomicznym. W napisach mających odzwierciedlać dialog pada między innymi pytanie "Jarku dycha starczy?", a w odpowiedzi - "a tu jest czysto". Potem widać przekazanie gotówki, którą odbierający chowa w wewnętrznej kieszeni marynarki. Osobą, która przyjmuje pieniądze, ma być Jarosław Górczyński prezydent Ostrowca Świętokrzyskiego. Mężczyzna został zatrzymany przez CBA w śledztwie prowadzonym przez śląski wydział Prokuratury Krajowej. Zarzucono mu przyjęcie w sumie 40 tys. złotych w kilku łapówkach.

Zarzuty – zatrudnienie nauczycielki za łapówkę

Czego dotyczą zarzuty? Dziennikarz RMF FM Krzysztof Zasada podał do wiadomości publicznej, że prezydent Ostrowca Świętokrzyskiego w zamian za łapówki w kwocie od 5 tys. do 10 tys. zł miał zdecydować o zatrudnieniu nauczycielki w kilku ostrowieckich szkołach podstawowych. Prokuratura podaje również, że Górczyński miał przyjąć 10 tys. zł za wydanie zgody na korzystanie z należącej do urzędu miasta działki w powiecie ostrowieckim. To prawdopodobnie nie koniec kłopotów prezydenta Ostrowca. Po pierwsze, śledczy apelują do osób, które dały prezydentowi łapówkę, aby to zgłaszały, korzystając z tak zwanej klauzuli niekaralności. Po drugie, to kolejne postępowanie, które toczy się przeciwko Górczyńskiemu. W 2016 r. polityk miał przekroczyć uprawnienia przy procedurach dotyczących przetargów śmieciowych z 2016 roku poprzez "uniemożliwienie złożenia prawidłowych ofert podmiotom innym niż podmiot dotychczas świadczący te usługi".

Zarzuty w tej sprawie prezydent Ostrowca Świętokrzyskiego usłyszał w 2018 r. W 2020 roku do sądu trafił akt oskarżenia. W maju 2021 roku Sąd Okręgowy w Kielcach prawomocnie uniewinnił samorządowca, a pod koniec 2022 roku Sąd Najwyższy oddalił kasację wniesioną przez prokuraturę. Przypomnijmy, że Górczyński był posłem Polskiego Stronnictwa Ludowego.