– Dokończymy to, co Ślązacy rozpoczęli: język śląski będzie uznany za język regionalny – zadeklarował w niedzielę Donald Tusk. To już kolejna ważna dla Śląska obietnica, którą przewodniczący Platformy Obywatelskiej złożył w czasie swojej 10-dniowiej wizyty w tym regionie.





Zaskakująca deklaracja Tuska. Chce dać Ślązakom to, czego nie dał im PiS

Katarzyna Florencka

– Dokończymy to, co Ślązacy rozpoczęli: język śląski będzie uznany za język regionalny – zadeklarował w niedzielę Donald Tusk. To już kolejna ważna dla Śląska obietnica, którą przewodniczący Platformy Obywatelskiej złożył w czasie swojej 10-dniowiej wizyty w tym regionie.