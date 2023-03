Granerud zareagował na rodzinny dramat Kubackiego. Wymowny wpis Norwega

Po tym, jak Dawid Kubacki poinformował o chorobie swojej żony, polski skoczek dostaje w sieci wiele wyrazów wsparcia. Wśród nich znalazł się wpis, który opublikował Halvor Egner Granerud. Norweg zareagował emocjonalnymi słowami.

Halvor Egner Granerud zareagował na wiadomość Dawida Kubackiego. Fot. LUKASZ SZELAG/REPORTER

Dawid Kubacki wyjaśnił, dlaczego nie weźmie udziału w końcówce Pucharu Świata w sezonie 2022/2023. "Moja żona Marta wylądowała w szpitalu z przyczyn kardiologicznych, jej stan jest ciężki i lekarze walczą o jej życie" – napisał w mediach społecznościowych.

Pod publikacją polskiego skoczka przybywa komentarzy z wyrazami wsparcia. Internauci pokazali, że w tym trudnym momencie są razem z polskim zawodnikiem. Kilka słów zamieścił też Halvor Egner Granerud. "Bądźcie silni. Najlepsze życzenia i trzymam kciuki" – napisał krótko Norweg.

Wpis Graneruda to tylko jeden przykład reakcji w sieci. "Wszystkiego dobrego Dawid dla Ciebie i Twojej rodziny! Naprawdę mam nadzieję, że wszystko idzie dobrze – dodał Karl Geiger.

Pojawia się też wiele słów wsparcia od kibiców. "Dużo zdrowia i wytrwałości dla Was"; "Dałeś nam wiele radości i pięknych chwil w tym sezonie. Dziękujemy. Jestem myślami z Tobą i Twoją wspaniałą silną żoną"; "Są rzeczy ważne i ważniejsze, dużo siły i zdrowia dla Was!" – piszą internauci.

Rezygnacja Kubackiego

Przypomnijmy, od niedzieli wiele osób zastanawiało się, dlaczego Dawid Kubacki niespodziewanie zrezygnował z konkursu Raw Air. Od początku mówiło się o powodach osobistych, ale nie ujawniano żadnych szczegółów. Sytuację opisał w końcu sam skoczek, który podzielił się dramatyczną wiadomością o chorobie żony.

"Jest w dobrych rękach, to silna dziewczyna, wiem, że będzie walczyła. Oczywiście to dla mnie koniec sezonu, ale nie to jest teraz najważniejsze" – podkreślał Kubacki.

Sprawa Kubackiego okazała się istotna w kontekście rozstrzygnięć w klasyfikacji Pucharu Świata. Największy rywal Polaka, czyli wspomniany już Halvor Egner Granerud był niemal pewny sukcesu i zdobycia zarówno Kryształowej Kuli, jak i wygranej w cyklu Raw Air. Norweg mógł dopisać sobie sukces w klasyfikacji PŚ jednak jeszcze przed startem, skoro zabrakło Kubackiego.