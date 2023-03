Żona Dawida Kubackiego jest poważnie chora. Co wiadomo o jej stanie?

Żona Dawida Kubackiego jest poważnie chora. Jak przekazał jej mąż, Marta Kubacka znalazła się w szpitalu z przyczyn kardiologicznych. Jej stan jest ciężki. Lekarze walczą o jej życie.

Dawid i Marta Kubaccy Fot. IG/Marta Kubacka

Żona Dawida Kubackiego ma poważne problemy zdrowotne z sercem. Skoczek poinformował o tym w mediach społecznościowych. "Mój nagły powrót do domu.... jestem wam winien słowo wyjaśnienia. Moja żona Marta wylądowała w szpitalu z przyczyn kardiologicznych, jej stan jest ciężki i lekarze walczą o jej życie" – taką informację zamieścił Kubacki. Dodał także: "Jest w dobrych rękach, to silna dziewczyna, wiem, że będzie walczyła. Oczywiście to dla mnie koniec sezonu, ale nie to jest teraz najważniejsze" i zamieścił zdjęcie swojej żony oraz dwóch córek, Zuzanny i Mai. Komunikat do fanów zamieścił w dwóch językach: po polsku i po angielsku.

Na razie nie są znane szczegóły choroby Marty Kubackiej. Wiadomo tylko, że jest to poważna choroba serca. Z tego też powodu Dawid Kubacki nie weźmie udziału w końcówce Pucharu Świata w sezonie 2022/2023.

W styczniu Kubacka urodziła drugą córkę

Przypomnijmy, że na początku stycznia tego roku Marta Kubacka została po raz drugi mamą."Witaj na świecie Majeczko. Dzisiaj już możesz ściskać swoje łapcie za Tatę razem z nami" – napisała wówczas na Instagramie. Do niego dodane było serduszko i zdjęcie maluszka. Potem Kubacka pokazywała kolejne zdjęcie córki.

Dawid i Marta Kubaccy pobrali się 1 maja 2019 roku. Ślub odbył się w kościele na Bachledówce. Rok później na świecie powitali swoją córeczkę Zuzannę.

Żona Kubackiego też kiedyś była sportsmenką. Uprawiała szermierkę w barwach Pałacu Katowice. To właśnie w tym klubie karierę pływacką rozpoczynała Otylia Jędrzejczak. Studiowała też na AWF. Niestety, Marta nie odniosła znaczących sukcesów sportowych. Razem z mężem mieszkają w Zakopanem.

"Marta Kubacka jest Ślązaczką i choć dziś mieszka z mężem w Zakopanem, to pochodzi z Katowic. Jej panieńskie nazwisko to Majcher. Gdy była jeszcze Martą Majcher, w 2007 roku rozpoczęła naukę w V Liceum Ogólnokształcącym im. Władysława Broniewskiego, które ukończyła trzy lata później. Następnie kontynuowała edukację na Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki" – można było przeczytać jakiś czasu temu w "Dzienniku Zachodnim".

Dawid Kubacki oświadczył się Marcie na wczasach w Egipcie. – Znamy się od dawna, więc było to naturalne, ale Marta znalazła się w sytuacji, której chyba nie oczekiwała. Cieszę się, że pierścionek przyjęła i że wszystko idzie w kierunku ustatkowania się – powiedział wówczas "SE" skoczek.