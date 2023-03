Ojciec Kubackiego wyjawił, kiedy jego synowa trafiła do szpitala. Tak wtedy zareagował Dawid

Dawid Kubacki podjął w niedzielę decyzję o przedwczesnym zakończeniu sezonu. Jak wyjawił, jego żona znalazła się w szpitalu z bardzo poważnymi problemami kardiologicznymi. Ojciec skoczka wyjawił, kiedy jego synowa trafiła do szpitala i jak na te wieści zareagował Dawid.

W niedzielę Dawid Kubacki niespodziewanie zrezygnował z udziału w Raw Air w Norwegii i zakończył

Skoczek narciarski podjął tę decyzję po tym, jak jego żona Marta Kubacka trafiła do szpitala z poważnymi problemami kardiologicznymi

Ojciec Dawida, Edward Kubacki zdradził, jak jego syn dowiedział się o dramacie żony

Żona Dawida Kubackiego trafiła do szpitala

W niedzielę tuż przed startem rywalizacji w konkursie z cyklu Raw Air w Norwegii fani skoków narciarskich otrzymali zaskakującą wiadomość: Polski Związek Narciarski poinformował, że wicelider klasyfikacji generalnej Pucharu Świata Dawid Kubacki "z przyczyn osobistych opuszcza cykl Raw Air i nie wystartuje w dzisiejszym konkursie".

Powody swojej decyzji zdradził niedługo potem sam skoczek we wpisie opublikowanym na mediach społecznościowych. Jak się okazało, żona Dawida Kubackiego ma poważne problemy zdrowotne z sercem. "Mój nagły powrót do domu.... jestem wam winien słowo wyjaśnienia. Moja żona Marta wylądowała w szpitalu z przyczyn kardiologicznych, jej stan jest ciężki i lekarze walczą o jej życie" – napisał Kubacki.

Równocześnie sportowiec jasno powiedział, że nie traci nadziei, gdyż Marta Kubacka "jest w dobrych rękach". "To silna dziewczyna, wiem, że będzie walczyła. Oczywiście to dla mnie koniec sezonu, ale nie to jest teraz najważniejsze" – dodał i zamieścił zdjęcie swojej żony oraz dwóch córek, Zuzanny i Mai. Komunikat do fanów zamieścił w dwóch językach: po polsku i po angielsku.

Ojciec Dawida Kubackiego o reakcji syna

Ojciec polskiego skoczka, Edward Kubacki, zdradził w rozmowie z "Super Expressem", że Marta Kubacka do szpitala trafiła w niedzielny poranek, z poważnymi zaburzeniami pracy serca. Po otrzymaniu tej wiadomości Dawid Kubacki zareagował błyskawicznie: podjął decyzją o zakończeniu rywalizacji w Raw Air i w niedzielę wieczorem był już z powrotem w kraju.

Przypomnijmy, że na początku stycznia tego roku Marta Kubacka została po raz drugi mamą."Witaj na świecie Majeczko. Dzisiaj już możesz ściskać swoje łapcie za Tatę razem z nami" – napisała wówczas na Instagramie. Do niego dodane było serduszko i zdjęcie maluszka. Potem Kubacka pokazywała kolejne zdjęcie córki.

Dawid i Marta Kubaccy pobrali się 1 maja 2019 roku. Ślub odbył się w kościele na Bachledówce. Rok później na świecie powitali swoją córeczkę Zuzannę.

Żona Kubackiego też kiedyś była sportsmenką. Uprawiała szermierkę w barwach Pałacu Katowice. To właśnie w tym klubie karierę pływacką rozpoczynała Otylia Jędrzejczak. Studiowała też na AWF. Niestety, Marta nie odniosła znaczących sukcesów sportowych. Razem z mężem mieszkają w Zakopanem.

"Marta Kubacka jest Ślązaczką i choć dziś mieszka z mężem w Zakopanem, to pochodzi z Katowic. Jej panieńskie nazwisko to Majcher. Gdy była jeszcze Martą Majcher, w 2007 roku rozpoczęła naukę w V Liceum Ogólnokształcącym im. Władysława Broniewskiego, które ukończyła trzy lata później. Następnie kontynuowała edukację na Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki" – można było przeczytać jakiś czasu temu w "Dzienniku Zachodnim".