Żona Kubackiego w przeszłości też uprawiała sport. Brała nawet udział w ME

Losami Marty Kubackiej żyje niemal cała sportowa Polska. Żona naszego medalisty olimpijskiego walczy o życie po tym, jak trafiła do szpitala z poważnymi zaburzeniami serca w niedzielne przedpołudnie. Mało kto wie, ale w przeszłości Marta, wówczas Majcher, również uprawiała sport.

Dawid Kubacki walczy o powrót do zdrowia swojej kochanej żony. Para otrzymuje mnóstwo wsparcia. Fot. Mateusz Jagielski/East News

Dawid Kubacki to wicelider klasyfikacji generalnej Pucharu Świata

Polak nagle zrezygnował ze startu w niedzielnym konkursie w Vikersund

Skoczek w poniedziałek napisał o walce o życie swojej żony Marty

Niedzielna rywalizacja na skoczni w Vikersund dla polskich kibiców przebiegła w cieniu tajemniczej decyzji Dawida Kubackiego. Polak odłożył na bok obowiązki związane ze sportem i wybrał to, co najważniejsze. Tak można wnioskować z oficjalnego stanowiska, które pojawiło się przed rozpoczęciem rywalizacji Biało-Czerwonych na skoczni.

"Dawid Kubacki z przyczyn osobistych opuszcza cykl Raw Air i nie wystartuje w dzisiejszym konkursie." – napisano w krótkim komunikacie Polskiego Związku Narciarskiego.

Sprawa wyjaśniła się na otwarcie nowego tygodnia.

"Mój nagły powrót do domu.... jestem wam winien słowo wyjaśnienia. Moja żona Marta wylądowała w szpitalu z przyczyn kardiologicznych, jej stan jest ciężki i lekarze walczą o jej życie. Jest w dobrych rękach, to silna dziewczyna, wiem, że będzie walczyła. Oczywiście to dla mnie koniec sezonu, ale nie to jest teraz najważniejsze." – napisał w poniedziałek w mediach społecznościowych Kubacki.

Żona Kubackiego też uprawiała sport

Niewiele osób wie, że Marta Kubacka w przeszłości uprawiała sport, regularnie trenując. Wówczas występująca jeszcze pod panieńskim nazwiskiem Marta Majcher zajmowała się czynnie szermierką.

– Jako reprezentantka naszego kraju jeździłam na różne Puchary Świata, także na mistrzostwa Europy – nie powiem, żebym odnosiła tam jakieś większe sukcesy, jednak traktowałam ten sport poważnie – zdradziła Kubacka w rozmowie dla Radia ZET.

Ostatecznie musiała jednak przerwać karierę ze względu na poważną kontuzję.

Jako były sportowiec pani Kubacka bardzo dobrze rozumie jednak, jak wygląda życie w profesjonalnej odsłonie. Wiele wyrzeczeń, z którymi na co dzień musi mierzyć się jej mąż, to część zawodowego funkcjonowania sportowców ze ścisłego topu, niezależnie od dyscypliny.

Niemal cała sportowa Polska trzyma kciuki za powrót do zdrowia żony naszego medalisty olimpijskiego. Po poniedziałkowej informacji m.in. w mediach społecznościowych pojawiło się mnóstwo słów wsparcia dla rodziny Kubackich.

"Sport schodzi teraz na drugi plan. Moje myśli i myśli całego zespołu są z Dawidem, jego żoną i całą rodziną. Modlimy się za nich i przesyłamy siłę, jakiej teraz potrzebują, aby wszystko skończyło się dobrze" – powiedział za pośrednictwem kanałów Polskiego Związku Narciarskiego trener naszych skoczków Thomas Thurnbichler.

Dawid Kubacki w ostatnich latach wyrósł na lidera reprezentacji Polski. Skoczek przywiózł z ubiegłorocznych igrzysk olimpijskich w Pekinie jedyny medal dla Biało-Czerwonych. Kubacki zdobył w Chinach brązowy medal.

Ten sam wynik powtórzy podczas tegorocznych MŚ w narciarstwie klasycznym w Planicy. Dodatkowo Polak do samego końca liczył się w walce o Kryształową Kulę, rywalizując o zwycięstwo w klasyfikacji generalnej Pucharu Świata.