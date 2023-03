Julia Wieniawa odważnie oceniła kolegów z branży. "Normalsi" vs. "Odklejeńcy"

Julia Wieniawa słynie z tego, że nie wstydzi się mówić tego, co myśli. Niedawno aktorka była gościnią w programie "Zza kulis", w którym zdradziła kuluary życia w blasku reflektorów. Jak sama przyznała, świat show-biznesu nie jest usłany różami, choć większości mogłoby się tak wydawać. Przy okazji w odważnych słowach oceniła kolegów z branży.

Julia Wieniawa to swojego czasu najgłośniejsze nazwisko polskiego show-biznesu

Artystka wzbudzała wiele kontrowersji w branży, a wielu kolegów zarzucało jej, że nie jest aktorką, tylko influencerką

Niedawno Wieniawa była gościnią w programie "Zza kulis", w którym dokonała odwetu na osobowościach ze świata show-biznesu. W mocnych słowach oceniła kolegów i koleżanki z branży

Julia Wieniawa udzieliła wywiadu w audycji "Zza Kulis" na antenie ChilliZet. W trakcie wywiadu artystka odważyła się odsłonić kuluary świata show-biznesu. Celebrytka przyznała, że ciężko jest znaleźć bratnią duszę w świecie, który "jest zepsuty i odklejony". Potem w mocnych słowach oceniła kolegów z branży, nie przebierając zbytnio w słowach.

Nie przyjaźnię się za bardzo z ludźmi z show-biznesu, bo jest zepsuty i odklejony. Niektórzy ludzie są naprawdę odklejeni od rzeczywistości. Nie mówię o wszystkich, ale czasami, jak patrzę na te osoby, które wychodzą na ścianki, to sobie myślę "naprawdę, to są odklejeńcy". Życzę im tego, żeby czasem zeszli na ziemię. Julia Wieniawa w audycji "Zza Kulis" dla Chillizet

Wieniawa podkreśliła również, że wśród zauważonych przypadków występują wyjątki potwierdzające regułę. Nazwała ich "normalsami". Oni właśnie wolą trzymać się z daleka od show-biznesu. Artystka jednak nie dookreśliła jednak, kto do niej należy. Zdaje się jednak, że artystka zdecydowanie bardziej utożsamia się z tą kastą, niż z "odklejeńcami".

Wieniawa złożyła życzenia kobietom. Miały polityczne zabarwienie

W licznych postach czy wywiadach artystka bardzo często unikała rozmów na tematy polityczne. Jej najnowszy wpis zszokował fanów artystki, gdyż złożyła życzenia kobietom, które odniosły się do sytuacji politycznej w naszym kraju.

"Kobietki! Co byście kwiatki dostawały bez okazji! A tak serio – to pamiętajcie, że jest w nas kobietach wielka siła i razem możemy wiele, dlatego wspierajmy i uskrzydlajmy się wzajemnie" – winszowała swoim obserwującym aktorka.

Jak się okazało na tym nie poprzestała, a w dalszej części uderzyła w to, co dzieje się w naszym kraju. "Nawiązując do ostatnich rewelacji w naszym kraju – nigdy nie pozwólmy nikomu by odebrał nam naszą wolność i prawa" – zaapelowała Julia Wieniawa.

Pod postem wylała się fala komentarzy od fanek artystki, które okazały sobie wzajemne wsparcie i składały życzenia. "Pamiętajcie też, że nie ma nic złego w tym, jeśli same sobie kupimy kwiatki" – napisała jedna z internautek. "Bez Was świat nie byłby ten sam. Dziękuję, że jesteście" – dodał po chwili reprezentant mężczyzn.