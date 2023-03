Ida Nowakowska w odważnych słowach o swojej wierze. Stanęła w obronie Jana Pawła II

Ida Nowakowska mówi o Kościele. Stanęła w obronie Jana Pawła II Fot. instagram.com / @idavictoria

"Franciszkańska 3" to reportaż TVN24, obok którego wielu nie potrafiło przejść obojętnie. Reporter programu "Czarno na białym" dotarł do ofiar księży, którzy podlegali kard. Karolowi Wojtyle. Dziennikarz dotarł nawet do osób, które o popełnianych przez księży przestępstwach osobiście informowały Wojtyłę. Jak się okazało, istnieje również dokumentacja, która potwierdza jego zachowania.

Wiele gwiazd rodzimego show-biznesu zabrało stanowisko w sprawie głośnej afery, m.in. Joanna Racewicz, Monika Miller, Natalia Siwiec czy Paulina Młynarska. Wówczas Ida Nowakowska pokazała swój sprzeciw w stosunku do opublikowanego materiału ws. Jana Pawła II, publikując krótki filmik na Instagramie.

Czytaj także: Nowakowska nie kryje zaskoczenia zmianami w TVP. Nie szczędziła pochwał pod adresem Kurskiego

Na filmiku widać jak Nowakowska wraz z synem zapala świeczkę przy pomniku papieża Polaka. Relację dodała na Instagramie, przywołując słynne słowa Wojtyły "Nie lękajcie się. Niech zstąpi Duch Twój i odnowi oblicze ziemi... Tej ziemi!" – napisała gwiazda TVP.

Gospodyni "Pytania na Śniadanie" w najnowszym wywiadzie dla "Faktu" podkreśliła, jak ważną rolę w jej życiu odgrywa wiara. – W Kościele ładuję baterie i jestem wśród ludzi, dla których ważne są sprawy duchowe dotyczące spraw nadrzędnych – poinformowała.

– Polacy na zesłaniu w łagrach budowali kościoły, często symboliczne, żołnierze w ubeckich więzieniach pisali na ścianach piwnic hasła 'Bóg Honor Ojczyzna'. Kościół wpisany jest w obronę naszej polskiej wolności i suwerenności – kontynuowała po chwili. Nowakowska nawiązała również do reportażu na temat Jana Pawła II, stając w jego obronie.

Ważne jest to, by pamiętać o tym, jak dużo rzeczy zrobił błogosławiony nasz Jan Paweł II. To jest osoba, postać, która obaliła komunizm. Jest jedną z kluczowych postaci w naszej historii. Bardzo cenię naszego papieża za to i chciałabym, aby to na zawsze pozostało w naszych sercach. Jest to trudny czas, ale myślę, że ci, którzy wiedzą, to wiedzą.

Ida Nowakowska

w rozmowie z "Faktem"