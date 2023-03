Tusk wybrał się na zakupy na targ. Podsumował drożyznę jednym zdjęciem

Donald Tusk kupił na straganie pomidory. Na zdjęciu, jakie zamieścił w mediach społecznościowych, widać ich cenę: 34 złote za kilogram. Lider Platformy Obywatelskiej skwitował to w trzech słowach, a przy okazji wbił szpilkę Prawu i Sprawiedliwości".

Donald Tusk kupił pomidory na straganie. "Drogo, drożej, PiS" Fot. Twitter / Donald Tusk

Inflacja w Polsce wyniosła w lutym 18,4 proc.

Wysokie ceny widać na każdym kroku i drenują portfele Polaków

Donald Tusk pokazał zdjęcie z targowiska, gdzie kilogram pomidorów kosztuje 34 zł

Ceny żywności biją kolejne rekordy. I nieważne, czy spojrzymy na dane Głównego Urzędu Statystycznego, czy pójdziemy na zakupy do osiedlowego sklepu. Po raz kolejny skomentował to Donald Tusk, przewodniczący Platformy Obywatelskiej.

Były premier i były szef Rady Europejskiej zamieścił na Twitterze wpis z zakupów. Z zamieszczonego zdjęcia dowiadujemy się, że polityk kupił na straganie pomidory. Na fotografii widać też ich cenę: 34 złote za kilogram.

"Drogo, drożej, PiS"

I chociaż Tusk, podobnie jak inni klienci, uśmiechają się na zdjęciu, zdaniem byłego premiera Polakom nie powinno być do śmiechu. "Drogo, drożej, PiS" – tak podpisał zdjęcie szef PO.

"Niestety, widzimy to każdego dnia, nie zapowiada się, żeby było lepiej. Chociaż są pewne środowiska, które uważają, że jest super, a Polakom żyje się lepiej..."; "Stopniowanie idealne! PiS=Drożyzna"; "Dziś w warzywniaku kapusta włoska 14,90 za sztukę. No, ale bielaniści zarabiają 400 tys. rocznie" – czytamy w komentarzach.

Ostatni komentarz dotyczy ludzi związanych z Partią Republikańską Adama Bielana i kolejnych informacji ujawnionych przez media. Nie chodzi jednak o aferę wokół dotacji Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (Bielan, przypomnijmy, zapowiedział pozew wobec posłów Koalicji Obywatelskiej Dariusza Jońskiego i Michała Szczerby za ujawnienie faktów w tej sprawie).

Tym razem Wirtualna Polska ujawniła informacje na temat Związku Pracodawców Business & Science Poland – polskiej instytucji lobbingowej, która działa w Brukseli i ma wpływ na tworzenie unijnych przepisów. W jej zarządzie zasiadają dwie osoby związane ze środowiskiem Partii Republikańskiej. Według dziennikarzy to element umowy koalicyjnej pomiędzy PiS a ugrupowaniem Adama Bielana.

Pieniądze na działalność instytucji wykładają spółki skarbu państwa, m.in. Orlen, LOT, KGHM i Giełda Papierów Wartościowych. Według ustaleń WP przez pierwsze trzy lata działalności związek dostał w sumie prawie 24,4 mln zł składek, a w 2021 roku cały zarząd otrzymał 1,3 mln zł wynagrodzenia, czyli średnio po ponad 400 tys. zł na głowę.

Tusk wziął do rąk gazetkę Biedronki i nie wytrzymał

Przypomnijmy, że środowy wpis Donalda Tuska to kolejny w ostatnich dniach przytyk pod adresem partii rządzącej. Kilka dni temu były premier skomentował najnowsze dane o inflacji (w lutym wyniosła 18,4 proc.).

– Zakupy zrobione. No zobaczcie, pomidory 3,99 zł. Żart oczywiście. Gazetka jest z marca 2015 roku, kiedy rządziliśmy, zanim PiS przejął władzę. Tak, wtedy 3,99 zł. Dzisiaj kilo pomidorów prawie 13 zł. Moja cena cebuli to była złotówka za kilogram, dzisiaj 6 razy więcej. Mój ukochany schaboszczak – wtedy kilogram 11,99 zł, dzisiaj to jest prawie 21 zł. I rekordzista, olej 2 litry, wtedy niecałe 9 zł, dzisiaj prawie 22 zł – wyliczał lider PO na wideo opublikowanym w mediach społecznościowych.

Gorzko podsumował też obecny stan cen żywności. – Tak po ludzku brzmi komunikat dzisiejszy o rekordowej w Polsce inflacji. PiS=drożyzna – stwierdził.