Stramowski opublikował zdjęcie sprzed 20 lat. Miał ważny apel do swoich fanów

Piotr Stramowski jest w ostatnim czasie jednym z najgłośniejszych nazwisk polskiego show-biznesu. Dużo się dzieje w jego życiu zawodowym, jak i prywatnym. Teraz aktor i uczestnik najnowszej edycji programu "Twoja Twarz Brzmi Znajomo" opublikował zdjęcie sprzed lat. Wpis opatrzył zaskakującym apelem do swoich fanów.

Piotr Stramowski opublikował na Instagramie zdjęcie sprzed 20 lat Fot. instagram.com / @piotrstramowski_official

Piotr Stramowski nie przestaje zaskakiwać swoich fanów. Wszystko za sprawą jego kariery zawodowej, jak i życia prywatnego, w których dużo się dzieje

Nieustannie pojawia się w nowych produkcjach, a dodatkowo zaskakuje widzów swoimi wcieleniami w programie "Twoja Twarz Brzmi Znajomo" na antenie Polsatu

Teraz aktor postanowił opublikować zdjęcie sprzed 20 lat. Fani od razu zareagowali

Piotr Stramowski od jakiegoś czasu należy do grona najpopularniejszych i najbardziej lubianych aktorów polskiego kina. Pomimo tego, że od początku swojej kariery był związany z teatrem, z upływem czasu zaczął także pojawiać się w produkcjach telewizyjnych i kinowych.

Aktor należy do grona osób, które aktywnie prowadzą social media, tym samym pozostając w nieustannym kontakcie z fanami. Jego konto na Instagramie obserwuje ponad 170 tys. użytkowników.

Chociaż jego rozmaite kreacje w programie "Twoja Twarz Brzmi Znajomo" potrafią szokować, artysta postanowił zadziwić swoich followersów, udostępniając wpis ze zdjęciem sprzed wielu lat. "Uśmiechajcie się, ile wlezie! Nawet jeżeli wydaje się wam, że nie ma ku temu powodu. Oczywiście jest ich nieskończona ilość, tylko czasami tego nie widzimy" – zaapelował Stramowski do swoich obserwujących.

Po chwili aktor nawiązał do fotografii, którą zamieścił. To właśnie ona wywołała na jego twarzy uśmiech. Wrócił także wspomnieniami do czasów beztroski. "Znalazłem to zdjęcie sprzed 20 lat i przypomniałem sobie, jak fajnie i beztrosko było być nastolatkiem. Mordka się cieszy" – podsumował.

Na koniec Piotr Stramowski dodał, że rybę, którą trzyma na zdjęciu, wypuścił do wody. Pod postem wysypała się fala komentarzy ze strony internautów, którzy byli wyraźnie zachwyceni.

"Jest nieskończona ilość powodów do śmiechu"; "Te czasy, kiedy problemem był sprawdzian z matmy. Ach... Wehikuł czasu,to byłby cud..."; "Oh Tak! Kocham powroty do przeszłości, wtedy było jakoś fajniej"; "Widzę, że od zawsze byłeś ciachem"; "Uroda pozostała!"; "Ideał od młodych lat" – czytamy w komentarzach.

Piotr Stramowski o negatywnych komentarzach i hejcie w sieci. Ma pewną teorię...

Zdania widzów po obejrzeniu "Pokusy" są mocno podzielone, a w sieci pojawiły się nieprzychylne komentarze. W rozmowie z naTemat Piotr Stramowski nawiązał do hejtu w sieci i zdradził, że wie, jak to działa.

– Nie czytam komentarzy. Tak się cieszę, że jestem od tego wolny (...) Nie chcę się sugerować opiniami innych osób. Wiem, jak te komentarze też działają, że są algorytmy. Wiem też, że są ludzie, którzy piszą negatywne rzeczy, bo też się tym zajmują i biorą za to pieniądze, wiem, że są boty. Poznałem podczas mojej pracy bycia aktorem wiele takich myków niefajnych i po prostu nie chcę w to wchodzić, bo mnie to nie interesuje – poinformował.

– Staram się być daleki od oceny. Cały czas powtarzam, że życie byłoby piękniejsze, gdybyśmy nie oceniali. Ale żyjemy w systemie ocen od samego początku, więc jesteśmy do tego przyzwyczajeni (...) Nie wyobrażamy sobie innego życia, ale to życie istnieje, tzn. mogłoby istnieć i bardziej w tę stronę idę. Naprawdę, nie oceniając innych i nie przejmując się ocenami, bylibyśmy szczęśliwsi – podsumował Stramowski.