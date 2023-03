Niespodziewana wizyta księcia Williama w Polsce. Pojawił się bez małżonki

Książę William niespodziewanie przyleciał do Polski w środowe popołudnie. Do ostatniej chwili wszystko utrzymywane było w wielkiej tajemnicy. Szybko pojawiły się informacje, że brytyjski samolot wylądował na lotnisku pod Rzeszowem. Małżonek Kate Middleton odwiedził bazę wojskową. Na oficjalnym profilu pary książęcej wspomniano o hojności Polaków.

Niespodziewanie w środowe popołudnie na lotnisku w Jasionce pod Rzeszowem wylądował brytyjski samolot, na którego pokładzie znalazł się książę William

Celem wizyty było spotkanie z Brytyjczykami stacjonującymi w bazie wojskowej w Rzeszowie od czasu wojny w Ukrainie

Na miejscu pojawił się minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak, który uroczyście powitał następcę brytyjskiego tronu. Syn króla Karola III wspomniał o hojności Polaków

Książę William przyleciał do Polski w środę (22 marca) po południu. Dość szybko w sieci pojawiły się pierwsze informacje na ten temat. Do ostatniej chwili większość informacji owiana była tajemnicą ze względów bezpieczeństwa. Syn króla Karola III wylądował w Jasionce pod Rzeszowem, tym razem bez księżnej Kate. Na Podkarpaciu spotkał się z brytyjskimi żołnierzami stacjonującymi w rzeszowskiej bazie wojskowej.

"Brytyjscy żołnierze z pułku Queen's Royal Hussars stacjonują na Podkarpaciu, co pozwala na zacieśnienie współpracy Polski z Wielką Brytanią. Żołnierze mają okazję brać udział we wspólnych ćwiczeniach oraz dzielić się doświadczeniami podczas szkoleń. Jednocześnie jest to swoista forma wymiany, która pozwala przedstawicielom obu krajów na zapoznanie się z innymi kulturami" – podaje portal eska.pl.

Swoją wizytą pochwalił się wpisem na oficjalnych profilach w social mediach. Ku zdziwieniu fanów pary książęcej post został zamieszczony również w języku polskim.

"Tego popołudnia przybyłem do Polski, aby spotkać się z brytyjskimi i polskimi żołnierzami. Usłyszałem o ich niesamowitej pracy na rzecz niesienia wsparcia Ukrainie. W imieniu nas wszystkich dziękujemy Wam" – czytamy na oficjalny profilu księcia i księżnej Walii na Instagramie.

Chwilę później w social mediach royalsów pojawił się kolejny post z polskimi akcentami. Na Instagramie księcia Williama i księżnej Kate opublikowano film z ośrodka, który zapewnia dach nad głową ukraińskim uchodźcom, znajdującym schronienie w Polsce. Wideo zostało zwieńczone obszernym opisem, ponownie w dwóch językach.

"Dzięki hojności Polaków ludziom uciekającym przed wojną w Ukrainie udało się znaleźć w Polsce schronienie. Niestety kryzys humanitarny trwa do dziś, a wielu uchodźców szuka schronienia w ośrodkach zapewniających zakwaterowanie, takich jak ten, który dziś odwiedzamy" – napisano pod wideo na Instagramie pary książęcej.

"Ten punkt pobytowy zapewnia dwa bezpłatne posiłki dziennie, lekcje języka polskiego, wsparcie psychologiczne i zawodowe, a nawet "bezpłatny sklep", w którym każdy ma dostęp do odzieży oraz środków higieny osobistej. To prawdziwy azyl na linii frontu kryzysu humanitarnego" – dodano po chwili.