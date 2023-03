O szuści próbują wyłudzić dane poprzez informowanie, że Andrzej Grabowski nie żyje. Wskazują, że aktor znany m.in. ze "Świata według Kiepskich" zginął w wypadku samochodowym. – Dzwonię do swoich bliskich, żeby nie wierzyli w informację, która do nich dociera, bo to jest najbardziej przykre – powiedział artysta w rozmowie z "Co za tydzień".





Piszą o śmierci Andrzeja Grabowskiego. "Dzwonię do bliskich, żeby nie wierzyli"

Alan Wysocki

