Dzięki modlitwie kobiecie odrosły palce? Takiej reakcji wiernych kapłan nie oczekiwał

Amerykański pastor John Lindell pochwalił się, że dzięki jego modlitwie jednej z wiernych... odrosły palce u stóp. Członkowie kościoła nie dali jednej wiary jego twierdzeniom – i stworzyli internetową kampanię, w której żądają dowodu na cud.

Pastor John Lindell twierdzi, że dokonano cudu Fot. YouTube / James River Church

USA. Kobiecie odrosły palce za sprawą modlitwy?

Pastor John Lindell z kościoła James River Church działającego w amerykańskim stanie Missouri twierdzi, że w ubiegłym tygodniu za sprawą modlitwy dokonał się "twórczy cud" – jednej z uczestniczących w nabożeństwie kobiet miały odrosnąć palce u stóp. Jak jednak informuje amerykański "Newsweek", odmowa przedstawienia dowodu spotkała się z furią wiernych.

Do cudownego uzdrowienia miało dojść 14 marca, w trakcie nabożeństwa prowadzonego przez zaprzyjaźnionego pastora Billa Johnsona z kalifornijskiego Kościoła Bethel. O kongregacji tej głośno było w 2019 roku, kiedy tamtejsi wierni usiłowali "wskrzesić" zmarłą dwuletnią dziewczynkę.

Dzień po rzekomym cudzie John Lindell opowiedział o jego kulisach w trakcie transmitowanego w internecie nabożeństwa. Cudownego uzdrowienia miała doświadczyć Kristina Dines, która w 2015 roku została postrzelona przez swojego ówczesnego męża i straciła trzy palce u stopy.

Jak twierdził pastor Lindell, podczas nabożeństwa członkowie specjalnego "zespołu modlitewnego" mieli odmówić religijne formuły w intencji uzdrowienia wiernej. "Podczas gdy kobiety modliły się za Krissy przez kolejne 30 minut, wszystkie trzy palce urosły i do tego momentu były dłuższe niż jej mały palec u stopy" – powiedział. "W ciągu godziny zaczęły rosnąć paznokcie na wszystkich palcach. Dziś rano Krissy była u lekarza, ma trzy palce" – dodał kaznodzieja.

Wierni żądają od pastora dowodu na cud

Sama kobieta, która miała doświadczyć cudownego uzdrowienia, podzieliła się swoją historią w wideo zamieszczonym na Facebooku.

– Pomyślałam, że w sumie mam propozycję twórczego cudu, którego potrzebuję. Brakuje mi trzech palców u stóp. Chcę, by odrosły – opowiada na filmiku. Po tym, jak kobiety z grupy rozpoczęły modlitwę, Kristina miała zdjąć but, aby zobaczyć, co się wydarzy. – Widziałam trzy palce, które się formowały, a teraz są jeszcze dłuższe. Dziś wieczorem mogę stanąć na palcach! – opowiada.

Historia rzekomego cudu szybko zaczęła krążyć po mediach społecznościowych. Nagranie, w którym Kristina Dines opowiada o odrastających państw, zostało usunięte – internauci zdążyli je jednak wcześniej skopiować. Ich wątpliwości wzbudziło zarówno znikające wideo, jak i brak jakiegokolwiek namacalnego dowodu na zaistnienie "cudu" – takiego jak np. zdjęcie.

Jedna z osób, które w relację Dines i pastora wątpią, założyła specjalną stronę internetową pod adresem ShowMeTheToes.com (ang. "pokaż mi palce u stóp"). Znajduje się na niej prośba o przesłanie potencjalnego dowodu na cud, opowieści z nabożeństwa, na którym miało do niego dojść, jak również bezpośredni apel do Dines.

"Jeśli jesteś Krissy i widzisz to oraz chcesz udowodnić swój cud lub przeprosić za swoje oszustwo, chętnie umożliwię ci to za pomocą tej strony" – czytamy.