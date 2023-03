Janoszek odważyła się na szczere wyznanie. "Natalia nie ma poczucia własnej wartości" [TYLKO U NAS]

Natalia Janoszek z dużym powodzeniem rozwinęła swoją karierę w Bollywood. Niedawno postanowiła wrócić na dłużej do Polski, wkraczając z przytupem do świata show-biznesu. Wystąpiła w "Tańcu z Gwiazdami", a teraz zaskakuje nowymi wcieleniami w programie "Twoja Twarz Brzmi Znajomo". W rozmowie dla naTemat zdradziła między innymi, dlaczego postanowiła wrócić do Polski.

Natalię Janoszek niedawno można było oglądać na antenie Polsatu, gdzie na tanecznym parkiecie walczyła o zdobycie Kryształowej Kuli w programie "Taniec z Gwiazdami". Pomimo tego, że nie zwyciężyła, wyruszyła w fascynującą podróż poznawania siebie na nowo.

Natalia Janoszek dla naTemat o swojej karierze w Bollywood i powrocie do Polski

Aktorka wielokrotnie podkreślała, że od zawsze marzyła, aby wystąpić w polskich programach typu talent show. Chciała połączyć to, co kocha najbardziej, czyli śpiew, taniec i aktorstwo. Taką możliwość dostała właśnie w programie "Twoja Twarz Brzmi Znajomo". Aktorka w rozmowie dla naTemat zdradziła, dlaczego postanowiła zrobić karierę za granicą.

– Pamiętam, że moja kariera potoczyła się za granicę właśnie dlatego, że w Polsce kazano mi zdecydować, czy chcę tańczyć, śpiewać czy grać, a ja chciałam robić to wszystko – oznajmiła Janoszek. Na pytanie co spowodowało, że zdecydowała się wrócić do ojczyzny, odpowiedziała:

Zmiana. Jestem osobą, która jest ciągle w ruchu, ciągle coś robi nigdy nie umie usiedzieć na miejscu dłużej niż dwa tygodnie czy miesiąc. Teraz jestem zmuszona zmienić swój tryb życia. To jest dla mnie nowość, że jestem tu na miejscu (...) Ja zawsze chciałam robić coś w Polsce, tylko tutaj nie czułam dla siebie miejsca (...) Musiałam zrobić karierę za granicą, żeby wrócić do Polski, trochę tak się czuję. Natalia Janoszek

Janoszek o poczuciu własnej wartości. "Natalia nie wie, kim jest"

W trakcie wywiadu Natalia Janoszek wyznała, że "jest swoim największym katem". Chciałaby dać sobie szansę i w siebie nie zwątpić. Program "Twoja Twarz Brzmi Znajomo" pomaga jej uwierzyć w siebie i swoje możliwości. W trakcie rozmowy artystka odważyła się na szczere wyznanie. Nawiązała do poczucia własnej wartości.

Właśnie je buduje (poczucie własnej wartości – przyp. red.). Okazało się, że Natalia nie ma poczucia własnej wartości i Natalia nie wie, kim jest. Jest to dość abstrakcyjne, ale dzięki tym programom dowiedziałam się bardzo dużo o sobie i o tym, że sama nad sobą muszę popracować . Ten rok cały poświęcam na poznanie i pokochanie siebie. Jestem ciekawa, czym sama siebie zaskoczę. Natalia Janoszek

Janoszek dodała po chwili, że cały czas próbuje się dowiedzieć, skąd wziął się brak poczucia własnej wartości. – Nadal szukam. Na pewno pomagają mi w tym osiągnięcia. Jestem właśnie takim typem osoby, która osiąga, a i tak mało ją to cieszy. Właśnie staram się odnaleźć radość w małych rzeczach i to, o czym mówię, żeby każdy docenił to, co ma. Sama się tego uczę – podsumowała aktorka.

Natalia Janoszek oceniła Polaków. "Jesteśmy krajem, który lubi narzekać"

Uczestniczka programu "Twoja Twarz Brzmi Znajomo" będąc w Bollywood, bardzo dobrze poznała tamtejsze społeczeństwo. W wywiadzie dla naTemat oceniła Polaków i zdradziła, do czego powinniśmy dążyć.

– Powinniśmy docenić to, co mamy. Jesteśmy krajem, który lubi narzekać, a patrząc na to, co się właśnie dzieje na świecie to warto docenić, że często mamy dużo więcej niż inni. Trochę więcej wiary w siebie. To często powtarzam, bo zdarza się, że słyszę "a bo my Polacy". No ale my Polacy mamy siłę, mamy moc i możemy zdobywać świat i cieszę się, że mogę być jedną z tych osób, która pokazuje, że się da – spointowała Janoszek.