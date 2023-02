Kamińska ostro o sytuacji osób LGBT w Polsce. "Skandaliczny poziom równości" [TYLKO U NAS]

Większość Julię Kamińską kojarzy z telewizją TVN, na antenie, której zadebiutowała w serialu "BrzydUla". Oprócz zobowiązań zawodowych jest również aktywistką. W rozmowie z naTemat oceniła sytuację społeczności LGBT w Polsce. Zdradziła również kuluary współpracy z telewizją Polsat, wspominając swój "beznadziejny" debiut telewizyjny.

Julia Kamińska dla naTemat o społeczności LGBT i kulisach pracy w telewizji Fot. Wojciech Olkusnik/East News

Julia Kamińska swoją przygodę z telewizją rozpoczęła już w latach młodzieńczych. Jak sama przyznaje nie był to zbyt udany debiut

Szerszą popularność zdobyła rolą Urszuli Cieplak w przebojowym serialu telewizji TVN "BrzydUla"

W najnowszym wywiadzie dla naTemat aktorka oceniła sytuację społeczności LGBT w Polsce. Zdradziła również kulisy pracy w telewizji i plany na przyszłość

Julia Kamińska jest jedną z bardziej rozpoznawalnych twarzy polskiego show-biznesu. Należy do grona osób, które cenią sobie prywatność, a o swoim życiu osobistym niechętnie opowiadają w mediach. Dla większego grona widzów to słynna "BrzydUla" tytułowa bohaterka serialu TVN.

Nie jest żadną tajemnicą, że artystka jest również aktywistką i działaczką społeczną. Kamińska nie ukrywa, że staje w obronie społeczności LGBT, szeroko pojętych praw człowieka i praw kobiet. Aktorka zapytana o obecną sytuację osób nieheteronormatywnych w naszym kraju wyraziła dobitnie swoje zdanie.

Jest to skandaliczny poziom równości. A raczej wielka nierówność. Myślę, że powinniśmy o tym jak najwięcej rozmawiać na przykład w mediach jeżeli mamy taką możliwość, akceptować innych ludzi, podchodzić z jakąś taką otwartością.

Na sam koniec aktorka podkreśliła, jak ważne jest wsparcie społeczności LGBT. Julia Kamińska zaapelowała do wszystkich, mówiąc słowa, które mogą wywołać uśmiech na niejednej twarzy.

– (Powinniśmy – przyp. red.) Walczyć, wtedy kiedy jest na to przestrzeń, miejsce i kiedy mamy na to siłę. Wspieram wszystkich, którzy tego potrzebują – jesteście super, niezależnie od wszystkiego.

Kamińska wspomniała swój "beznadziejny" debiut w telewizji. Nawiązała również do pracy w Polsacie

W rozmowie z naTemat artystka wspomniała o współpracy z telewizją Polsat, a także nawiązała do początków jej kariery telewizyjnej, które sięgają czasów, kiedy była nastolatką. Kamińska pierwsze kroki w mediach stawiała na antenie Telewizji Polskiej.

To nie jest moje pierwsze przedsięwzięcie w telewizji Polsat. Pracowałam ze wszystkimi telewizjami, no może prawie. Zaczynałam swoją przygodę z telewizją jako nastolatka i prowadziłam program w lokalnej telewizji trójmieskiej TVP "Królestwo Maciusia". Byłam beznadziejna! (...) Prowadziłam ja i jeszcze dwóch radiowców, oni byli fenomenalni.

Aktorka zdradziła również jakie plany wiąże ze stacją. Zapytana o to, czy teraz częściej będzie można ją oglądać na antenie Polsatu, podkreśliła, że nie zamyka się na żadne propozycje. "Zobaczymy... Ja jestem otwarta ogólnie na współpracę i zobaczymy, co przyszłość przyniesie" – podsumowała.

Przypomnijmy, że Julia Kamińska to uczestniczka najnowszej, 18. edycji programu "Twoja Twarz Brzmi Znajomo", do którego właśnie rozpoczęto nagrania. Efekty będzie można podziwiać już wiosną w telewizji Polsat. W rozmowie z naTemat aktorka przyznała, że w programie może jej pomóc kariera dubbingowa. Pomimo tego jej "piętą achillesową" może okazać się odgrywanie ról męskich.

– Na razie jesteśmy po nagraniach tylko do pierwszego odcinka, więc to się okaże jak będziemy "bardziej w lesie". Ale tak, ta praca głosem jest bardzo przydatna. Tutaj trzeba tym głosem dosyć sprawnie operować i go zmieniać. Wprawdzie nigdy nie zdarzyło mi się dubbingować mężczyzn, a tutaj będę miała okazje wcielać się w postacie męskie, także zobaczymy... – poinformowała aktorka.