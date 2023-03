Jasny przekaz z Austrii ws. nakazu aresztowania Putina. "Odeślemy go do Hagi"

W związku z nakazem aresztowania Władimira Putina przez Międzynarodowy Trybunał Karny w Hadze, austriackie MSZ zabrało głos. – Nakazy aresztowania wydane przez Trybunał muszą zostać wykonane – stwierdzono.

Austria zabrała głos ws. nakazu aresztowania Putina. Fot. Kremlin.ru

Międzynarodowy Trybunał Karny w Hadze wydał nakaz aresztowania Władimira Putina

Decyzja MTK zaskoczyła władze Kremla, które nie do końca wiedzą, jak w nowych warunkach "zapewnić bezpieczeństwo" prezydentowi

Nakaz aresztowania Putina obowiązuje w 123 krajach

W piątek 17 marca Międzynarodowy Trybunał Karny w Hadze wydał nakaz aresztowania Władimira Putina oraz rosyjskiej komisarz ds. praw dziecka Marii Aleksiejewny Lwowej-Biełowej. Dotyczy on podejrzenia prowadzenia "bezprawnej deportacji ludności oraz bezprawnego przesiedlenia ludności z okupowanych obszarów Ukrainy do Rosji". W oświadczeniu MTK napisano, że "istnieją uzasadnione podstawy, by sądzić, że Putin ponosi indywidualną odpowiedzialność karną za wyżej wymienione zbrodnie, za popełnienie czynów bezpośrednio, wspólnie z innymi i/lub za pośrednictwem innych osób oraz za brak właściwej kontroli nad cywilnymi i wojskowymi podwładnymi, którzy popełnili te czyny lub dopuścili do ich popełnienia, a którzy podlegali jego rzeczywistej władzy i kontroli, zgodnie z odpowiedzialnością zwierzchnika".

MSZ Austrii zajęło jasne stanowisko ws. decyzji MTK

– Austria jest stroną Statutu Rzymskiego. Oznacza to, że podobnie jak wszystkie inne umawiające się strony, jest zobowiązana (Austria - red.) do współpracy z MTK: nakazy aresztowania wydane przez Trybunał muszą zostać wykonane, a osoby poszukiwane przez Trybunał muszą zostać aresztowane – przekazało MSZ w odpowiedzi na pytanie agencji Ukrinform, czy Austria aresztuje Putina w przypadku jego ewentualnej wizyty.

– Nikt nie stoi ponad prawem, co w szczególności oznacza, że każde przestępstwo musi być w pełni zbadane. Nie może być bezkarności – stwierdzono.

Węgry mają jednak nieco inne zdanie w tej kwestii. Rzecznik kancelarii premiera Gergely Gulyas przekazał, że Statut Rzymski nie został ogłoszony na Węgrzech, więc Putin nie zostałby aresztowany, gdyby wjechał na teren ich kraju.

Zaskakujący ruch RPA. Zapowiada konsultacje z Rosją po nakazie aresztowania Putina

Przypomnijmy o zaskakującym ruchu Republiki Południowej Afryki, która chce przeprowadzić konsultacje z Władimirem Putinem ws. międzynarodowego nakazu aresztowania.

Rzecznik prezydenta Republiki Południowej Afryki powiedział, że władze RPA są świadome swoich zobowiązań prawnych. Następnie minister spraw zagranicznych i współpracy RPA Naledi Pandor oświadczył, że rząd będzie musiał przedyskutować nakaz aresztowania rosyjskiego przywódcy i skonsultować się w tej sprawie ze stroną rosyjską.

– Przestudiujemy przepisy naszego ustawodawstwa, prawdopodobnie przeprowadzimy dyskusje w gabinecie ministrów, a także z naszymi kolegami w Rosji, aby ustalić, jak postępować – powiedział Naledi Pandor.

Zaznaczył, że konsultacje mają się odbyć w przeddzień szczytu BRICS, który ma się odbyć w sierpniu tego roku. Zaproszeni są na niego przywódcy wszystkich państw grupy (Brazylia, Rosja, Indie, Chiny, RPA), w tym Władimir Putin.