Burza po skandalicznym wpisie senatora PSL o ofiarach księży-pedofili. Jest stanowisko partii

Jan Filip Libicki zabrał głos w sprawie pedofilii wśród księży. Senator PSL stwierdził, że "żarliwość, z jaką redaktor Tomasz Terlikowski stawia w centrum każdą ofiarę pedofilii" rodzi w nim "złą pokusę, by przestać się nimi aż tak przejmować". W sieci wybuchła burza, a do sprawy odniósł się rzecznik ludowców.

Senator PSL Jan Filip Libicki. Fot. Piotr Molecki/East News

Trwa dyskusja o ukrywaniu pedofilii w Kościele katolickim, którą wywołał reportaż TVN24 "Franciszkańska 3"

Prawicowa część polskiej sceny politycznej nie przyjmuje jednak do wiadomości, że takie zdarzenia miały miejsce lub stara się je bagatelizować

W niedzielę prawdziwą burzę wywołał też Jan Filip Libicki, senator PSL

Senator PSL Jan Filip Libicki jest postrzegany jako polityk o mocno konserwatywnych poglądach. W niedzielę dodał na Twitterze kontrowersyjny wpis skierowany przeciwko dziennikarzowi Tomaszowi Terlikowskiemu, który broni ofiar pedofili w Kościele katolickim.

Terlikowski napisał ostatnio: "Każdy z nas zna kogoś, kto był skrzywdzony, w każdej parafii, w każdej wspólnocie, w każdym zakonie i zgromadzeniu, w każdym seminarium są skrzywdzeni seksualnie. Odkrycie, że to oni są w centrum Kościoła, zmienia myślenie. Nie da się już wrócić do tego, co było".

Kontrowersyjny wpis senatora PSL o ofiarach księży-pedofili

Libicki swoim wpisem na Twitterze pokazał, co sądzi o postawie katolickiego publicysty, ale także o ofiarach księży-pedofili.

"Żarliwość, z jaką redaktor Tomasz Terlikowski stawia w centrum każdą ofiarę pedofilii w Kościele, rodzi we mnie – przyznaje, że złą – pokusę, by przestać się nimi aż tak przejmować. Na razie walczę z tą pokusą skutecznie, ale nie wiem jak długo…" – czytamy. W swoim wpisie oznaczył też swoją partię.

Terlikowski odpowiada Libickiemu

Na te słowa senatora zareagował sam dziennikarz. "O tę żarliwość prosi papież Franciszek, wynika ona z Ewangelii. Ale żeby to zrozumieć, trzeba spotkać skrzywdzonych, zobaczyć skalę zjawiska (nie tylko w Kościele), wyjść ze strefy komfortu. Zachęcam do tego, bo to jest doświadczenie nawrócenia" – czytamy w odpowiedzi Terlikowskiego.

Słowa senatora PSL spotkały się z reakcją innych polityków, a nawet dziennikarzy. "Filip, jako ojciec – i jako twój kolega – proszę: usuń ten straszny wpis i przeproś" – napisał Marcin Bosacki z KO. A dziennikarka WP Żaneta Gotowalska skwitowała to krótko: "Obrzydliwe słowa. Obrzydliwe".

PSL odcina się do słów swojego senatora

W końcu na słowa senatora zareagował też rzecznik ludowców. "Jako PSL stanowczo odcinamy się od wpisu senatora Libickiego. Ten tweet w żaden sposób nie oddaje zdania naszego ugrupowania. Przepraszamy" – oświadczył Milosz Motyka.

Wtedy też Terlikowski napisał, że "coś się zmienia, coś się rusza. To jest dobra zmiana".

Dodajmy, że w sprawie tuszowania pedofilii w Kościele głos zabrał ostatnio także Franciszek. Papież do tej kwestii odniósł się w rozmowie z dziennikarką Elisabettą Pique z argentyńskiego dziennika "La Nación".

– W tamtych czasach wszystko było tuszowane. Do czasu skandalu bostońskiego wszystko było tuszowane – powiedział wówczas Franciszek, dodając, że "to zawsze powoduje ból".