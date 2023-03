Wymowne słowa Santosa tuż przed meczem. To dlatego zdecydował się na rewolucję w składzie

Fernando Santos dokonał czterech zmian w składzie na mecz z Albanią. Skąd takie decyzje selekcjonera? Portugalczyk wyjaśnił to jeszcze przed pierwszym gwizdkiem na PGE Narodowym.

Fernando Santos odniósł się do zmian w składzie. Fot. Tomasz Jastrzebowski/REPORTER

– Myślę, że gracze wiedzą, co trzeba zrobić, jak mają grać. Dziś gramy w domu, przed 50 tys. kibiców, którzy będą nas wspierać. Mam nadzieję, że będzie to dobry mecz zakończony naszym zwycięstwem, że drużyna będzie walczyć, bo jest do tego przygotowana. Zespół ma wielką chęć odbudowy swojego wizerunku – powiedział Fernando Santos dla TVP Sport.

Portugalczyk wskazywał, że problemem nie był gracz A, B czy C, ale kolektyw. – Jesteśmy drużyną i będziemy na pewno grać inaczej – zapowiedział przed meczem Polska – Albania.

Trener nie ukrywał też, że w Pradze oczekiwał zupełnie innego rezultatu. Przypomnijmy, że w ostatnim meczu przegraliśmy z Czechami 1:3. – Wszyscy to odczuliśmy. Ale najważniejsze było odzyskanie dobrego nastawienia i to zrobiliśmy – przekonywał Santos.

Selekcjoner Biało-Czerwonych zdecydował się na kilka korekt względem wyjściowego ustawienia, które zaproponował na wyjazd w Pradze. W wyjściowym składzie pojawił się Bartosz Salamon, Nicola Zalewski, Jakub Kamiński i Karol Świderski.

Z pierwszej jedenastki wypadli zatem: kontuzjowany Matty Cash, Michał Karbownik, Sebastian Szymański oraz Krystian Bielik.

Skład reprezentacji Polski na mecz z Albanią: Wojciech Szczęsny – Jakub Kiwior, Bartosz Salamon, Jan Bednarek, Przemysław Frankowski – Nicola Zalewski, Karol Linetty, Piotr Zieliński, Jakub Kamiński – Robert Lewandowski, Karol Świderski.