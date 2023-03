Rodzina Casha oburzona. Jest ostra odpowiedź na zarzut Hajty

Matty Cash zagrał dosłownie kilka minut w meczu z Czechami i musiał opuścić boisko z powodu kontuzji. Tymczasem Tomasz Hajto zasugerował, że reprezentant Polski mógł udawać uraz. Rodzina piłkarza z oburzeniem zareagowała na te słowa.

Rodzina Matty'ego Casha oburzona po słowach Tomasza Hajty. Fot. Andrzej Iwanczuk/REPORTER, Jan GRACZYNSKI/East News

O meczu z Czechami każdy z kibiców pewnie wolałby już zapomnieć. Polacy przegrali 1:3 i zostawili po sobie fatalne wrażenie. Straciliśmy punkty, a jakby tego było mało, z gry wypadł Matty Cash.

Przypomnijmy, 25-latek już w pierwszych minutach spotkania w Pradze musiał opuścić boisko z powodu urazu. Na początku nie było wiadomo, co dokładnie stało się polskiemu obrońcy. Późniejsze badanie wykazało, że doszło do naciągnięcia mięśnia lewej łydki. Dla Casha oznaczało to koniec zgrupowania.

Hajto o kontuzji Casha

Po meczu Czechy – Polska zaskakującą teorią podzielił się Tomasz Hajto. Ekspert Polsatu Sport zasugerował, że kontuzja w przypadku Casha mogła być tylko... wymówką.

– Czesi ustawili bardzo prostą grę. Szybkiego lewego pomocnika wycofali trochę do tyłu, a nasz prawy obrońca Cash w ogóle nie wszedł w mecz. Na koniec uważam, że po zderzeniu wiedział, że będzie zmieniony i wręcz udał kontuzję – stwierdził Hajto.

Były reprezentant Polski dodał, że Cash "zszedł, bo wiedział, że zejdzie". – Bednarek powinien przesunąć w prawo i wyrzucić Gumnego, żeby grał z nim jeden na jeden. Tak się też gra, nie można grać w strefie cały czas. Jeżeli widzisz, że chłopak się na ciebie rozpędza, ma dobry dzień i ma naprawdę dobry prosty drybling. Wszyscy tam szli jak do pożaru – oceniał.

Tu warto zaznaczyć, co w sprawie Casha ogłosił PZPN. Oficjalnie potwierdzono, że u polskiego zawodnika doszło do naciągnięcia mięśnia płaszczkowatego, który wyklucza jego udział w meczu z Albanią. Przerwa w treningach potrwa około 7 dni.

Z informacji WP SportoweFakty wynika, że uraz prawdopodobnie jest jeszcze poważniejszy, bo dokładniejsze badanie wykazało naderwanie drugiego stopnia mięśnia łydki. A to oznacza około trzy tygodnie przerwy.

Rodzina Casha oburzona po słowach Hajty

Wypowiedź Hajty nie przeszła bez echa – dotarła do zawodnika i jego rodziny, która jest po prostu zdenerwowana taką oceną sytuacji.

– Jestem zdumiony, że ktoś może wygłaszać takie komentarze. Zwłaszcza nie znając faktów! Jako rodzina jesteśmy bardzo rozczarowani takimi słowami, szczególnie że wygłosił je ktoś, kto sam grał w piłkę – powiedział w rozmowie z WP SportoweFakty Stuart Cash, ojciec 25-latka.

Dla rodziny Cashów zarzuty postawione przez Hajtę mogą być wyjątkowo bolesne, ponieważ podkreślają swoją dumę z faktu, że ich syn zdecydował się grać w barwach reprezentacji Polski.

Mecz Polska – Albania

Tymczasem przed Biało-Czerwonymi bardzo ważne starcie w eliminacjach Euro 2024. Po wstydliwej porażce w Pradze czas na mecz z Albanią na PGE Narodowym w Warszawie.

Na jaki skład w tym spotkaniu postawi Fernando Santos? Mówi się o co najmniej kilku zmianach, a możliwe zestawienie opublikował na łamach naTemat nasz dziennikarz Maciej Piasecki.

Przewidywany skład na mecz z Albanią: Wojciech Szczęsny – Przemysław Frankowski, Jan Bednarek, Paweł Dawidowicz, Michał Karbownik – Krystian Bielik – Michał Skóraś, Damian Szymański, Piotr Zieliński, Nicola Zalewski – Robert Lewandowski.