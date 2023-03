Oświadczenie nie pomogło. Prezydent Ostrowca Świętokrzyskiego zawieszony w obowiązkach

Jarosław Górczyński, prezydent Ostrowca Świętokrzyskiego, został zawieszony w obowiązkach służbowych. Taką decyzję podjął prokurator ds. przestępczości zorganizowanej i korupcji Prokuratury Krajowej w Katowicach. Były poseł jest podejrzany o przyjmowanie łapówek. Niedawno wydał oświadczenie, w którym twierdzi, że jest niewinny.

Jarosław Górczyński, prezydent Ostrowca Świętokrzyskiego, został zawieszony w obowiązkach służbowych Fot. Facebook / Jarosław Górczyński

Decyzję o zawieszeniu Górczyńskiego wydał prokurator Śląskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Katowicach

Kilka dni temu CBA opublikowało nagranie, na którym samorządowiec ma przyjmować pieniądze od innego mężczyzny

Górczyński wydał oświadczenie, w którym zapewnia, że jest niewinny i udowodni to przed sądem

W połowie marca Jarosław Górczyński usłyszał zarzuty korupcyjne. Zdaniem śledczych prezydent Ostrowca Świętokrzyskiego przyjął łapówki w łącznej kwocie 40 tys. zł. Samorządowiec twierdzi, że jest niewinny i dodaje, że udowodni to przed sądem.

Prezydent Ostrowca Świętokrzyskiego zawieszony. Ruch prokuratury

Teraz okazało się, że Górczyński został zawieszony w pełnieniu obowiązków służbowych. Jak podaje RMF FM, taką decyzję wydał prokurator Śląskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Katowicach.

Dodatkowo wobec prezydenta zastosowano poręczenie majątkowe w wysokości 200 tys. zł, zakaz opuszczania kraju połączony z zatrzymaniem paszportu, a także dozór policji. Obowiązki Górczyńskiego w ratuszu przejął jego zastępca.

Obrońcy prezydenta już zapowiedzieli zaskarżenie decyzji prokuratury do sądu. "Postanowienie zostanie poddane weryfikacji niezawisłego sądu, podobnie jak miało to miejsce w przypadku bezzasadnego wniosku o zastosowanie tymczasowego aresztowania, którego tenże sąd nie uwzględnił" – napisano w oświadczeniu prawników Jarosława Górczyńskiego.

Przypomnijmy, 14 marca prezydent Ostrowca Świętokrzyskiego został zatrzymany w Urzędzie Miasta przez funkcjonariuszy Centralnego Biura Antykorupcyjnego. Następnie doprowadzono go do śląskiego wydziału Prokuratury Krajowej, gdzie usłyszał zarzuty.

Katowicki sąd nie zgodził się na tymczasowy areszt dla samorządowca, a następnie na stronie CBA opublikowano komunikat i nagranie z ukrytej kamery, na którym Jarosław Górczyński ma przyjmować pieniądze od innego mężczyzny.

Jarosław Górczyński: Film zmanipulowano

Na filmie widać, jak w trakcie spotkania jeden z mężczyzn wstaje od stołu i przekazuje plik gotówki drugiemu, mówiąc "na działkę", po czym mężczyzna w garniturze chowa pieniądze do marynarki. Na nagraniu przedstawiono też kolejną sytuację, w trakcie której ktoś zwraca się do prezydenta Ostrowca Świętokrzyskiego: "Jarku, dycha starczy?". Chwilę później widać, jak Górczyński przyjmuje pieniądze, które również chowa do kieszeni.

Prezydent wydał oświadczenie, w którym twierdzi, że jest niewinny, a sprawa ma "polityczne tło". Jak dodał, materiał wideo opublikowany przez CBA "jest zmanipulowany i wybiórczy". Zapowiedział też, że udowodni to przed niezawisłym sądem.

"Ostatnio, przez lata, prowadzone przeciwko mnie postępowanie zakończyło się trzema wyrokami stwierdzającymi niewinność. Jestem przekonany, że czeka mnie ta sama droga, w której prawda zwycięży!" – napisał w oświadczeniu samorządowiec.

Pięć lat temu Prokuratura Rejonowa w Skarżysku-Kamiennej zarzucała Górczyńskiemu przekroczenie uprawnienia przy procedurach dotyczących przetargów śmieciowych z 2016 roku. W 2020 roku do sądu trafił akt oskarżenia. W maju 2021 Sąd Okręgowy w Kielcach prawomocnie uniewinnił go, a pod koniec ubiegłego roku Sąd Najwyższy oddalił kasację wniesioną przez prokuraturę.

Jarosław Górczyński jest prezydentem Ostrowca Świętokrzyskiego od 2014 roku. W 2011 został posłem, startował z list PSL.