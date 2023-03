Maryla Rodowicz pokazała zdjęcie z młodości. Już wtedy miała wyjątkowy styl

Maryla Rodowicz nie bez powodu nazywana jest królową polskiej piosenki. Od wielu lat występuje na rodzimej estradzie. Wielu może kojarzyć wokalistkę z oryginalnymi stylizacjami, którymi wielokrotnie zaskakiwała. Teraz artystka dodała zdjęcie z dzieciństwa. Rodowicz już wtedy prezentowała oryginalny styl.

Maryla Rodowicz pokazała na Instagramie zdjęcie z młodości Fot. instagram.com / @mary_la_la

Maryla Rodowicz od wielu lat występuje na estradzie. Za każdym razem oprócz wielkich przebojów, w pamięci widzów pozostają jej kontrowersyjne stylizacje

Teraz artystka postanowiła podzielić się z fanami zdjęciem z dzieciństwa, na którym widać, że już jako dziecko miała oryginalny styl

Fani wokalistki natychmiastowo zareagowali, wyrażając swoje oczarowanie

Kolorowe kreacje, oryginalne kroje czy odważne makijaże to cechy, które charakteryzują Marylę Rodowicz. Właśnie z tym fani zawsze będą kojarzyli królową polskiej piosenki. W sieci jednak bardzo trudno znaleźć zdjęcia artystki z młodości. Teraz Rodowicz postanowiła to zmienić i na Instagramie dodała zdjęcie z dzieciństwa.

Gwiazda estrady postanowiła umieścić w internecie zdjęcie, na którym widać kilkuletnią dziewczynkę. Jak się okazało na zdjęciu pozuje sama Rodowicz ubrana w krakowski strój. Jednak wokalistka zwróciła uwagę w szczególności na jedną rzecz, z której naprawdę jest dumna.

"To ja, duma mnie rozpiera z powodu szklanych korali" – napisała na Instagramie Rodowicz. Artystka nie musiała długo czekać by na jej zdjęcie zareagowali zachwyceni fani. "Tak zostało do dziś. Co za sceniczny pazur"; "Jaka fajna energia, pani Marylko"; "Też miałam taki strój krakowianki" – pisali pod postem użytkownicy.

Rodowicz padła ofiarą oszustów. Przez tę sytuację musiała gęsto się tłumaczyć

Maryla Rodowicz od wielu lat nosi tytuł królowej polskiej piosenki. Chociaż swoją karierę rozpoczęła na początku lat 60., do dziś jest jedną z najbardziej rozpoznawalnych gwiazd polskiego show-biznesu. Wokalistka nigdy nie narzekała na brak ofert dotyczących współpracy przy reklamowaniu rozmaitych produktów.

Jeszcze do niedawna głównymi nośnikami reklamy była telewizja, radio i gazety. Jednak przez lata wiele się zmieniło i kanałów, za pomocą których można dotrzeć do kupującego jest znacznie więcej. Maryla Rodowicz przekonała się tym samym, że niestety trudno utrzymać nad tym kontrolę i bardzo łatwo paść ofiarą oszustwa.

Jak się okazało jeszcze do niedawna w sieci krążył artykuł, w którym Maryla Rodowicz miała zachwalać konkretny produkt. Przyznawała rzekomo, że cierpi z powodu otyłości i nadwagi. Wokalistka miała poinformować też, że ze względu na te problemy ze zdrowiem odechciało jej się występować i prezentować publicznie.

Niedługo po publikacji fałszywego artykułu Maryla Rodowicz opublikowała na łamach "Super Expressu" oświadczenie. Wokalistka podkreśliła, że nie ma nic wspólnego z reklamą środka odchudzającego, w której wykorzystano jej wizerunek bez zgody i podszyto się pod nią. Niestety dla niektórych wielbicieli wokalistki było już za późno, gdyż postanowili zamówić produkt.