Pokazaliśmy osobom transpłciowym "rewelacje" przedstawiane na wiecach i występach przez Andrzeja Dudę, Jarosława Kaczyńskiego, Przemysława Czarnka i abpa Marka Jędraszewskiego. Materiały zrealizował Wojciech Smarzowski, a partnerem akcji jesteśmy my – redakcja naTemat. Zainicjowały ją stowarzyszenie My, Rodzice i fundacja Równik Praw.

"My, rodzice dzieci trans". Tak reagują na słowa Kaczyńskiego, Dudy, Czarnka i Jędraszewskiego. Fot. naTemat

"My, rodzice dzieci trans"

– To nie jest jakieś LGBT.... To są ludzie, którzy mają mamę, tatę, takich jak my. To są ludzie, którzy na dzień dobry mają w życiu pod górkę – reagują rodzice osób transpłciowych. – Oni jeszcze motywują, żeby ich nie kochać. Żeby ich nienawidzić. Żeby się ich bać. Strach powoduje agresje – dodają.

– Jest mi po prostu przykro. A mówi się transpłciowi, a nie transwestyci – zauważa kolejna bohaterka kampanii "My, rodzice dzieci trans". – Szlag mnie trafia, jak słyszę takie wypowiedzi. Oni nie mają pojęcia, przez co my przechodzimy – podkreśla.

Nasze dzieci mają prawo do życia – bezpiecznego i godnego! My, rodzice osób transpłciowych, chcemy opowiedzieć o sobie i naszych dzieciach: zobaczcie, niczym się od was nie – to przekaz, który płynie z kampanii "My, rodzice dzieci trans", realizowanej przez Wojciecha Smarzowskiego i redakcję NaTemat.

Dokładnie 31 marca 2023 roku, w Międzynarodowy Dzień Widoczności Osób Transpłciowych, rusza kampania społeczna zainicjowana przez stowarzyszenie My, Rodzice i fundację Równik Praw.

Akcja "My, Rodzice dzieci trans" ma na celu szeroką edukację polskiego społeczeństwa na temat transpłciowości. Inicjatywa ma pokazać, że przyzwolenie na nienawistne wypowiedzi polityków i innych osób publicznych odbiera godność osobom transpłciowym i bezpośrednio zagraża ich życiu, dotykając też całe ich rodziny.

– Moje dziecko nikogo nie krzywdzi. To ono jest wyśmiewane przez polityków, narażone na hejt. Gdy pierwszy raz usłyszałam słowa Kaczyńskiego wypowiadane latem na wiecu we Włocławku, w odruchu przerażenia wyłączyłam telewizor, żeby nie dotarły one do mojego syna – mówi Agata Misiorna, mama młodego transpłciowego mężczyzny.

– Cała masa dzieci transpłciowych jest wyrzucana z domu. Te dzieci się tną, rzucają się z mostów, pod pociągi, podcinają sobie żyły. Często im się udaje. Ja nie muszę mieć córki. Mam żywe, szczęśliwe dziecko. Zdecydowanie wolę to od martwej córki – mówi uczestniczka kampanii.