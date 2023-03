Igor Herbut ocenił Sarę James. Słowa wokalisty nie pozostawiają żadnych wątpliwości

Sara James bardzo szybko ulokowała się na szczycie i chyba nie zamierza z niego schodzić. Z pewnością nie chce zwalniać tempa. Cały czas wydaje kolejne utwory i wciąż pracuje nad swoim wokalem. Jej menadżerem od pewnego czasu jest Igor Herbut. Lider grupy LemOn w najnowszym wywiadzie zdradził, co uważa na temat swojej podopiecznej, jej talentu, a także twórczości.

Sara James to 14-latka ze Słubic, której występ w amerykańskim "Mam talent" szturmem podbił internet

Sara James to 14-latka ze Słubic, której występ w amerykańskim "Mam talent" szturmem podbił internet

Polka zaczynała karierę muzyczną od występu w 4. edycji polskiego "The Voice Kids" i na Konkursie Piosenki Eurowizji Junior w 2021 roku

Jakiś czas temu jej menadżerem został Igor Herbut, lider grupy Lemon. W ostatnim wywiadzie artysta ocenił swoją podopieczną

Sara James wyrasta na naszych oczach na międzynarodową gwiazdę. W 2021 r. wzięła udział w programie "The Voice Kids" TVP i udało jej się zwyciężyć. Potem z piosenką "Somebody" reprezentowała nasz kraj na Eurowizji Junior, gdzie uplasowała się na 2. miejscu. Jednak w sieci zawrzało, kiedy światło dzienne ujrzała informacja o tym, że wzięła udział w castingach do "America's Got Talent".

Chociaż nastolatka nie zajęła pierwszego miejsca w amerykańskim talent show, to bez wątpienia zyskała rozpoznawalność i możliwość wydawania nowych piosenek, a nawet płyt.



Kariera młodej wokalistki nie zwalnia tempa, o co dba jej menadżer, którym niedawno został Igor Herbut. Wokalista zespołu LemOn w trakcie rozmowy wyznał, że bardzo wspiera 14-latkę. W rozmowie z Plejadą opowiedział o najbliższych planach młodej wokalistki. Herbut zdradził, że James przebywa obecnie w Stanach Zjednoczonych i pracuje nad kolejnymi utworami.

Sara obecnie jest w LA i pisze pioseneczki. Niesamowite piosenki, bo w Polsce tak się w ogóle nie myśli. Jak słucham tych utworów, to mówię sobie: wow, naprawdę. Pracuje ze wspaniałym producentem. To był taki kamień milowy, ponieważ współpracujemy teraz z Disneyem. Sara jest głosem Małej Syrenki w polskiej wersji językowej. Śpiewa wszystkie utwory i podkłada głos. No i jeszcze mamy bardzo dużo planów. Cieszę się, bo to jest wspaniała osoba. Jest przezdolna. Igor Herbut

Sara James chciałaby swoją karierę rozwijać nie tylko w Polsce, ale również w USA. Menadżer 14-latki przyznał, że ufa intuicji swojej podopiecznej, "biorąc pod uwagę serce i feeling".

"Na pewno ma plany robienia szczerze wszystkiego i z całych sił. Jest super pracusiem i to procentuje bardzo (...) Współpracujemy z Magdą, czyli moją agentką, działamy na zasadzie balansu i to musi tak działać. Bierzemy pod uwagę serce i feeling, czyli nos – intuicję Sary. Sara ma też duże zaufanie do tego, co i jak robimy" – poinformował lider zespołu LemOn.