Kuriozalny atak Jakimowicza na Woźniak-Starak. Dziennikarka nie pozostała dłużna

Jarosław Jakimowicz słynie z atakowania innych osób ze świata show-biznesu. W swoich mediach społecznościowych w ostatnim czasie mocno uderza w telewizję TVN. Tym razem oberwało się Agnieszce Woźniak-Starak. Prezenter TVP nie musiał jednak długo czekać na komentarz dziennikarki. Gospodyni "Dzień Dobry TVN" nie była mu dłużna i odpowiedziała z klasą.

Jarosław Jakimowicz uderzył w Woźniak-Starak. Dziennikarka skomentowała Fot. Jan Bielecki/East News; instagram.com / @aga_wozniak_starak

Jarosław Jakimowicz od dawna krytykuje osoby, które wyznają inne poglądy od tych, które sam reprezentuje

W ostatnim czasie oberwało się Odecie Moro czy chociażby Maciejowi Stuhrowi

Tym razem gwiazdor TVP postanowił uderzyć w Agnieszkę Woźniak-Starak. Prezenter obruszył się wypowiedzią gospodyni "Dzień Dobry TVN"

Jakimowicz nie musiał długo czekać na odpowiedź ze strony dziennikarki

Zachowanie Jarosława Jakimowicza powoli przestaje zaskakiwać, a opinia publiczna przyzwyczaiła się do jego niewybrednych komentarzy. Prezenter od dłuższego czasu w swoich publikacjach w mediach społecznościowych nieustannie uderza w telewizję TVN. Niedawno jedno z wydań popularnej śniadaniówki nazwał szambem. Chodziło wówczas o przygotowanie wielkanocnej Paschy według przepisu Doroty Wellman.

Tym razem poszło o inny aspekt zbliżających się świąt. To wydanie "Dzień Dobry TVN" miały przyjemność prowadzić Ewa Drzyzga i Agnieszka Woźniak-Starak. Gospodynie pokazywały jak własnoręcznie przygotować świąteczną palmę. Ten pomysł nie przypadł do gustu prezenterowi TVP Info, który był mocno zaskoczony zainteresowaniem opozycyjnej stacji tematem świąt wielkanocnych.

"Ten TVN jest powalony jak Tusk. Po co wam palmy? Gdzie wy z tymi palmami chcecie iść?" – rozpoczął swój wpis na Instagramie. Po chwili zwrócił się do Agnieszki Woźniak-Starak, podkreślając, co by zrobił na miejscu ludzi, gdyby ta chciała wejść do kościoła.

Czytaj także: Jakimowicz uderza w syna Skiby. "Wmieszałeś mnie w swoje życiowe szambo"

"Szulim błyszczy: 'Mam nadzieję, że ksiądz z taką palmą nie wyrzuci mnie z kościoła?'. Ja na miejscu ludzi nie pozwoliłbym ci do niego wejść, Szulim. Chodziłaś z tatą do kościoła z koszyczkiem? Czy może tata nie dostał zgody?" – kontynuował gwiazdor TVP, uderzając także w ojca dziennikarki.

Czytaj także: Jakimowicz mówi o Polakach-patriotach i uderza w "GW". "Nie zejdę z tej drogi"

Agnieszka Woźniak-Starak odpowiada Jakimowiczowi z klasą

Jak się okazało, niewybredny komentarz Jakimowicza szybko dotarł do Agnieszki Woźniak-Starak. Prezenterka telewizji TVN postanowiła odpowiedzieć celebrycie, pokazując przy tym ogromne wyczucie taktu. W swojej relacji na Instagramie opublikowała screen artykułu na temat wpisu prezentera. Żartobliwie podkreśliła radość, że w końcu i jej się oberwało.

Czytaj także: Agnieszka Woźniak-Starak o swojej przeszłości. Miała inne plany na życie

"OMG, nareszcie ja! Bo już się czułam jakaś taka...pominięta" – zażartowała. Następnie podkreśliła, że bardzo jest jej miło, z jaką uwagą gwiazdor TVP śledzi popularny program śniadaniowy konkurencyjnej stacji. "Jarku, bardzo się cieszę, że oglądasz 'Dzień dobry TVN'. W dodatku tak uważnie" – podsumowała.