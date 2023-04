To z nią Ferency miał romans i doczekał się córki. Dla Soliman nie zostawił jednak żony

A dam Ferency to jeden z najbardziej charakterystycznych aktorów polskiej sceny i filmu. Przypomnijmy, że 1976 roku ukończył Państwową Wyższą Szkołę Teatralną w Warszawie. Artysta miał romans ze sporo młodszą koleżanką z planu. Patrycja Soliman urodziła mu córkę, ale nie to nie skłoniło go do zostawienia żony, Małgorzaty Dziewulskiej.