Lara Gessler opowiedziała, jak spędzi Wielkanoc. Te święta będą nietypowe

Lara Gessler w najnowszym wywiadzie zdradziła, jak zamierza spędzić nadchodzące święta Wielkanocne. Influencerka talent kulinarny odziedziczyła po rodzicach. Córka Magdy Gessler opowiedziała, co przygotuje na wielkanocną paschę. Udzieliła również rad dla tych, którzy przygotowują święta na ostatnią chwilę.

Jak Lara Gessler spędzi Wielkanoc? Tak wygląda pascha w domu restauratorki Fot. VIPHOTO/East News

Lara Gessler rozpoznawalność zdobyła po udziale w programie "Azja Express"

Influencerka talent kulinarny odziedziczyła po rodzicach. Córka Magdy Gessler współprowadzi z nią cukiernię-restaurację "Słodki... Słony"

W najnowszym wywiadzie zdradziła, co pojawi się na jej stole wielkanocnym oraz jak spędzie nadchodzące święta. Będą inne, niż do tej pory

Lara Gessler jest bardzo aktywna w social mediach, gdzie pokazuje kulisy życia prywatnego, wyroby cukiernicze, a także promuje lokal "Słodki... Słony", który współprowadzi z Magdą Gessler. Influencerka w najnowszym wywiadzie dla portalu plejada.pl zdradziła, jakie potrawy pojawią się na jej wielkanocnym stole.

"Na pewno musi być sałatka jarzynowa. Jak w każde święta. Jajka faszerowane ze smażoną na maśle cebulą i pieczarkami, potem panierowane i smażone. Jestem fanką wszystkich mięs na zimno i oczywiście słodyczy" – poinformowała.

Jako że Lara specjalizuje się w wyrobach cukierniczych, tych z pewnością będzie pod dostatkiem. Nie zabraknie lukrowanej baby drożdżowej, mazurka kajmakowo-różanego oraz mazurka orzechowego. Cukierniczka przyznała, że pojawi się także nietypowe ciasto, jakim jest rolada sezamowo-chałwowa. Gessler przyznała też, że nie wszystkie potrawy należą do jej ulubionych.

"Nie gotuje żurku. To nie jest mój temat. Nigdy nie przepadałam za żurkiem. Dopiero ostatnio ta sytuacja się trochę zmieniła" – podsumowała.

Lara Gessler udziela rad. Zdradziła, że te święta będą inne niż zwykle

Lara Gessler w trakcie rozmowy z portalem udzieliła rad osobom, które przygotowują święta na ostatnią chwilę. "Należy dobrze rozdelegować prace między wszystkich, którzy mają potem biesiadować. Nie próbujcie robić wszystkiego samemu" – doradzała.

Córka Magdy Gessler poinformowała również, że tegoroczne święta będą nietypowe, a zmiana jest niewątpliwie duża. "Różnią się tym, że wyjeżdżamy w te święta, a zazwyczaj byliśmy w domu. Wszystko będzie wyglądało inaczej przez to, że będą poza domem" – podsumowała.

Lara Gessler zdradziła, co sądzi na temat Kościoła

Warto przypomnieć, że Lara Gessler wraz ze swoim partnerem nie ochrzcili swojej córki, co wywołało różne reakcje wśród opinii publicznej. Para przyznała, że ma ku temu swoje powody, gdyż nie chcą kultywować religijnej tradycji, która nie ma oparcia w wierze rodziców. Jedynym powodem, dla którego mogliby to zrobić to pozory i naciski ze strony krewnych.

"Nie jesteśmy praktykującymi katolikami, więc nie mamy powodu, aby chrzcić córkę. Wolę żyć jak dobry człowiek niż stwarzać pozory społeczne" – skomentowała Lara Gessler w rozmowie z Pudelkiem.

"Jestem niepraktykująca i nie za bardzo popieram Kościół katolicki, więc nie ma za bardzo powodu, żebym chrzciła dziecko. Żadnych przesłanek z żadnej strony" – potwierdziła swoje stanowisko córka Magdy Gessler w wywiadzie dla portalu Jastrząb Post.