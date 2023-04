Rozenek-Majdan wbiła szpilę Skórzyńskiemu. Poszło o wiek gospodyni "Dzień Dobry TVN"

Temat wieku Małgorzaty Rozenek-Majdan, który od zawsze drażnił prezenterkę, powrócił w ostatnim wydaniu "Dzień Dobry TVN". Między gospodarzami wtorkowego programu doszło do niemałego spięcia. Rozenek wbiła szpilę Skórzyńskiemu za złośliwości redakcyjnego kolegi.

Od sierpnia Krzysztof Skórzyński i Małgorzata Rozenek-Majdan prowadzą wspólnie program "Dzień Dobry TVN", nie szczędząc widzom wrażeń

Jednym z tematów, który nieustannie powraca do prezenterki niczym bumerang jest jej wiek

Tym razem złośliwości pod jej adresem rzucał redakcyjny kolega. Jednak Rozenek nie była dłużna i bardzo szybko odbiła piłeczkę

Temat wieku Małgorzaty Rozenek-Majdan wrócił podczas wtorkowego wydania programu "Dzień Dobry TVN". Wszystko zaczęło się od rozmowy na temat 50. rocznicy wydania debiutanckiego albumy zespołu ABBA. Mateusz Hładki prowadzący show-biznesowy kącik, zaznaczył, że był to rok 1973, sugerując, że gospodarze nie mogą raczej tego pamiętać.

Krzysztof Skórzyński, spojrzał wówczas wymownie na współprowadzącą i zapytał, czy faktycznie jest to prawdą, że "nie mogą tego pamiętać". Rozenek stanowczo pokręciła głową i odpowiedziała: "nie możemy pamiętać".

Cięty żart z peselu "Perfekcyjnej Pani Domu" podłapał Hładki, mówiąc, że gdy ABBA przyjechała do Polski w 1976 roku, ta być może oglądała jej występ na szklanym ekranie.

"Małgosia siedziała przed telewizorem i oglądała jako mała dziewczynka Studio 2 u Mariusza Waltera" – wtórował Mateusz Hładki. Prowadząca jednak nadal się broniła. "Nie mogę tego pamiętać" – wciąż podkreślała.

Prowadzący kącika show-biznesowego płynnie przeszedł do następnego pytania. Hładki zapytał gospodarzy, czy kiedykolwiek coś sobie obiecali. Skórzyński natychmiastowo zdradził, że obiecał sobie nie podjadać słodyczy. Wtedy Małgorzata Rozenek-Majdan odbiła przysłowiową piłeczkę i odgryzła się koledze za złośliwości dotyczące jej wieku.

Obiecałeś też, że nie będziesz wypominał mi wieku, jak widać, nie jesteś świetny w dotrzymywaniu obietnic. Małgorzata Rozenek-Majdan

Po tym jak Rozenek wbiła szpilę Skórzyńskiemu, jej programowy partner natychmiastowo odpowiedział. "Ale ty jesteś złośliwa" – podsumował koleżankę prezenter.

Małgorzata Rozenek padła ofiarą oszustów. Chodzi o wykorzystanie wizerunku

Niedawno prezenterka "DDTVN" poinformowała o tym, że pewna firma wykorzystała wizerunek jej rodziny do promowania fake-newsów. W najnowszym wywiadzie dla portalu Jastrząb Post przyznała, że już poszła o krok dalej i zgłosiła sprawę na policję. Tłumaczyła, że nie podoba jej się wizja wykorzystywania jej wizerunku do naciągania fanów i nie wyraża na to zgody.

"To jest tak, że raz na jakiś czas pojawiają się wykorzystania mojego wizerunku, które są o tyle szkodliwe, że często oszuści reklamują jakieś szkodliwe albo dla zdrowia, albo dla portfela ludzi rzeczy. Tym bardziej mi jest przykro, kiedy mój wizerunek jest do tego typu oszustw wykorzystywany. My za każdym razem staramy się o tym informować o tym organy ścigania, właśnie po to, aby nie dawać przyzwolenia na tego typu oszustwa" – poinformowała Małgorzata Rozenek-Majdan.