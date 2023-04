Smolasty miał wiele dziewczyn. Jedną z nich była... Blanka, która jedzie na Eurowizję

Smolasty należy do grona celebrytów, którzy niechętnie opowiadają o swoich sprawach osobistych. Jak się okazało popularny piosenkarz prowadził dość bujne życie uczuciowe. Miał wiele dziewczyn, a jedną z nich była Blanka Stajkow. Jak wyglądał ich związek?

Co jakiś czas słychać o nowych doniesieniach z życia miłosnego Smolastego

Nie jest tajemnicą, że popularny wokalista miał wiele dziewczyn. O jego uczuciach głośno zrobiło się, chociażby w maju 2022 roku

Wówczas wyszło na jaw, że kolejną partnerką artysty została Blanka Stajkow

Temat ich związku powrócił w ostatnim wydaniu talk-show Kuby Wojewódzkiego. Jak wyglądała ich relacja?

Smolasty, czyli Norbert Smoliński, bo tak właściwie nazywa się artysta, ma na swoim koncie już kilka złotych i platynowych płyt. Jego kawałki są dobrze znane, zwłaszcza wśród nastolatków. Gwiazdor wylansował takie hity jak "Fake Love", "Sezon", "Pijemy Za Lepszy Czas" czy "Duże Oczy". Raper i producent muzyczny zaczął prężnie rozwijać karierę artystyczną, mając zaledwie 19 lat. Od tamtej pory nie zwalnia tempa.

Smolasty od dłuższego czasu nie znika z nagłówków artykułów. Powodem zainteresowania wokalisty jest bynajmniej jego kariera zawodowa. Tabloidy coraz częściej rozpisują się na temat życia uczuciowego Smolińskiego, które jak się okazało, jest bardzo bujne.

W 2018 roku po tym, jak wydał krążek "Fake Love", otrzymał nominację do nagrody muzycznej Fryderyki w kategorii fonograficzny debiut roku. Wówczas serce Smolastego było zajęte przez Honoratę Skarbek.

Trzy lata temu raper był łączony z uczestniczką ósmej edycji "Top Model". Finalnie nic poważnego nie urodziło się z relacji z Magdaleną Karwacką. Niespełna chwilę później znowu zrobiło się głośno i uczuciach Smolastego. W maju 2022 roku zaczął spotykać się z uczestniczką 10. edycji modowego formatu telewizji TVN, Blanką Stajkow.

Co ciekawe kobiety łączyło coś więcej, niż tylko program telewizyjny. Reprezentantka Polski w konkursie Eurowizji także wystąpiła w teledysku do megahitu muzyka "Pijemy za lepszy czas".

Temat ich związku pojawił się w ostatnim odcinku talk-show Kuby Wojewódzkiego. Samozwańczy król TVN-u nie zamierzał przemilczeć tematu jego byłej dziewczyny. Zapytał artysty co sądzi o muzycznej karierze swojej byłej ukochanej. Nawiązał także do krajowych preselekcji, które były szeroko komentowane w sieci. Fani Eurowizji napisali nawet petycję do władz publicznego nadawcy, w której twierdzono, że głosowanie zostało sfałszowane.

Smolasty z początku pochwalił swoją ex, po czym przeszedł do oceny utworu "Solo". – Umie śpiewać, ma fajny głos. Jestem ortodoksem, jeśli chodzi o Eurowizję. Dobrze jej życzę, uważam, że piosenka "Solo" jest fajnym radiowym numerem. Natomiast nie jest piosenką na Eurowizję – ocenił.

Muzyk, kontynuując temat swojej byłej ukochanej zdradził, że "życzy jej super kariery". Wyznał także, co jej zaproponował. – Rozwija się w niesamowitym tempie. Sam jej poleciłem dołączenie do mojej wytwórni! – zdradził. Jego ciepłe komentarze, świadczą o tym, że para najprawdopodobniej nie chowa do siebie urazy i nadal ze sobą współpracuje.

W grudniu 2022 roku sieć rozgrzały nowe plotki na temat kolejnego romansu Smolastego. Jak donoszą media, Smolasty wyraźnie ma słabość do uczestniczek "Top Model". Obecnie muzyk pozostaje w związku z Nicole Akonchong, czyli finalistką 10. edycji show.