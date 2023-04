Agata i Andrzej Duda z życzeniami na Wielkanoc. Wspomnieli o wojnie w Ukrainie

Agata Duda i Andrzej Duda zaczęli niedzielny poranek od złożenia Polakom specjalnych życzeń z okazji Wielkanocy. Para prezydencka wspomniała o uchodźcach z Ukrainy i zaapelowała o wzmocnienie naszej solidarności z ofiarami wojny. – Wielkanoc uczy nas bycia blisko siebie, pomagania sobie nawzajem i wspierania najbardziej potrzebujących – powiedziała pierwsza dama.

Agata Duda i Andrzej Duda z życzeniami na Wielkanoc. Fot. YouTube / Kancelaria Prezydenta

Para prezydencka w niedzielę rano złożyła oficjalne życzenia z okazji Wielkanocy

– Niech w polskich domach zagości uroczysta, świąteczna atmosfera, pełna pokoju, rodzinnego szczęścia i harmonii – życzą Andrzej Duda i Agata Duda.

Pierwsza dama zaapelowała, by okres świąt umocnił naszą solidarność z ofiarami inwazji Rosji na Ukrainę

Agata Duda i Andrzej Duda z życzeniami na Wielkanoc

Oficjalne życzenia dla Polaków rozpoczął Andrzej Duda. – Niech to wspomnienie zwycięstwa życia nad śmiercią i dobra nad złem przyniesie nam wszystkim nadzieję i nowe siły. Niech w polskich domach zagości uroczysta, świąteczna atmosfera, pełna pokoju, rodzinnego szczęścia i harmonii – powiedział. – W wielkanocny poranek składamy sobie życzenia i spotykamy się z bliskimi. Pielęgnujemy piękne tradycje wielkanocne. Niech i one wzmacniają więź między pokoleniami i przywiązanie do naszego dziedzictwa – dodał.

Prezydent przypomniał, że Wielkanoc upamiętnia początek nowego rozdziału w historii ludzkości. Jak zaznaczył, te święta przynoszą nadzieje, szczególnie potrzebną w okresie wojny w Ukrainie.

Agata Duda: wiosenne święta przeżywamy razem z uchodźcami

Agata Duda zwróciła uwagę, że Wielkanoc powinna uczyć przede wszystkim bycia blisko siebie, niesienia wzajemnej pomocy i wspierania potrzebujących. – W tym czasie okazujemy innym szacunek i ofiarujemy życzliwy uśmiech. Pomnażamy dobro, które zbliża nas ku sobie – powiedziała.

Jak zauważyła pierwsza dama, to kolejne święta w dobie agresji Rosji na Ukrainę. – Wiosenne święta przeżywamy razem z uchodźcami wojennymi z Ukrainy, ofiarami rosyjskiej agresji. Niech ten świąteczny czas przyczyni się do umocnienia naszej solidarnej więzi – zaapelowała.

Żona Andrzeja Dudy zwróciła się także do polskich żołnierzy, funkcjonariuszy i pracowników wszystkich służb. – Serdecznie dziękujemy za oddanie i sprawność, z jakimi wykonują Państwo swoje odpowiedzialne zadania – podsumowała.