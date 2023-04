Szelągowska szczerze o Sztabie i jego związku. "To był bardzo ważny facet w moim życiu"

Dorota Szelągowska lata temu była w związku z Adamem Sztabą. Swojego byłego małżeństwa nie traktuje jako porażki. Wręcz przeciwnie, w jednym z ostatnich wywiadów przyznała, że "lubi, jak jej byłym jest dobrze".

Szelągowska szczerze o małżeństwie ze Sztabą. Mocno kibicuje byłemu mężowi Fot. Wojciech Olkusnik/East News

Przypomnijmy, że znany muzyk i kompozytor Adam Sztaba był związany z prezenterką telewizyjną i projektantką wnętrz Dorotą Szelągowską przez ponad dekadę, zanim wziął z nią ślub.

Jednak ich małżeństwo, które zawarli w 2013 roku, trwało zaledwie trzy miesiące. Rozwód otrzymali z kolei w 2015 roku. Po latach Szelągowska w rozmowie z Agatą Młynarską przyznała, że ona i Sztaba w istocie "bardzo się różnili". Oceniła, że "zupełnie niepotrzebnie też brali ślub". – Jest coś takiego, że nie podejmujesz tych decyzji wcześniej, a potem próbujesz tym coś ratować – komentowała.

Szelągowska jakiś czas temu była gościnią podkastu "WojewódzkiKędzierski". W trakcie rozmowy projektantka wnętrz zdradziła kulisy swoich relacji. Do tej pory na ślubnym kobiercu stanęła trzykrotnie – z Pawłem Harliebem, Adamem Sztabą oraz trzecim partnerem, którego nazwiska nie chce zdradzać prezenterka.

W rozmowie z Żurnalistą Dorota Szelągowska przyznała, że "nie umie w związki", co mogłoby wyjaśniać jej problemy sercowe. "Nie jestem w stanie się wypowiadać na temat związków, ponieważ ja w ogóle nie umiem w związki (...) Bardzo lubię moje łóżko, moją garderobę i różne rzeczy, a jednocześnie to nie jest tak, że ja nie mam ludzi dookoła" – powiedziała wówczas.

Dorota Szelągowska swoich partnerów wspomina bardzo dobrze. Gwiazda TVN-u nie szczędzi ciepłych słów na temat swoich byłych.

"Wszyscy mężczyźni, których spotkałam w życiu, byli naprawdę fajni. Każdy z nich miał coś bardzo fajnego w sobie i po każdym z nich zostało albo we mnie coś dobrego, albo jakieś fajne dziecko. Naprawdę mam bardzo dużą wdzięczność za te wszystkie związki, w których byłam" – dodała

W podkaście "WojewódzkiKędzierski" Szelągowska przyznała, jakie obecnie ma relacje z Adamem Sztabą. Pomimo że para rozstała się wiele lat temu, nie żywią do siebie urazy. Mało tego dziennikarka kibicuje byłemu mężowi i jego obecnej relacji.

"To był bardzo ważny facet w moim życiu. Cudownie, że jest z Agą i mają super dziecko. Aga też jest ekstra i oboje bardzo do siebie pasują. Ja w ogóle lubię, jak moim byłym jest dobrze. Jakbym o nich źle myślała, to bym miała jakąś taką opcję, że siebie i tego czasu, który im poświęciłam, nie szanuję" – podsumowała w rozmowie.