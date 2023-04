Wielka toksyczna chmura nadciąga nad Hamburg. "Jest całkowicie ciemno"

Alan Wysocki

W Hamburgu doszło do pożaru magazynu. Z miejsca zdarzenia zaczął wyciekać siarkowodór. Kłęby dymu przerodziły się w toksyczną chmurę, która właśnie zmierza do centrum miasta. Służby apelują do Niemców, by zostali w domu i zamknęli okna.