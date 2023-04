M ożna powiedzieć, że to nagranie z Dalajlamą obiegło cały świat. Widać na nim, że mężczyzna każe małemu chłopcu "ssać swój język". Wcześniej całuje go w usta i przytula. Sprawę skomentował Tomasz Terlikowski na swoim Facebooku. "To nie żartobliwe dokuczanie, to wykorzystanie seksualne" – stwierdził.





Terlikowski reaguje na nagranie z Dalajlamą. "To seksualne wykorzystanie"

Agnieszka Miastowska

Można powiedzieć, że to nagranie z Dalajlamą obiegło cały świat. Widać na nim, że mężczyzna każe małemu chłopcu "ssać swój język". Wcześniej całuje go w usta i przytula. Sprawę skomentował Tomasz Terlikowski na swoim Facebooku. "To nie żartobliwe dokuczanie, to wykorzystanie seksualne" – stwierdził.