Fabijański ogłosił zakończenie kariery muzycznej. Dochód przeznaczy na szczytny cel

Sebastian Fabijański w ostatnim czasie imał się różnych zajęć. Oprócz gry na planie walczył w oktagonie Fame MMA i spełniał się jako raper. W najnowszym poście na Instagramie ogłosił zakończenie kariery muzycznej. Dochód ze sprzedaży swojej ostatniej płyty ma przekazać na szczytny cel.

Sebastian Fabijański ogłosił zakończenie kariery. Fot. M.Lasyk/REPORTER

Sebastian Fabijański zaskoczył fanów swoją nową publikacją

Poinformował, że "kończy romans z rapem". Cały dochód z ostatniej płyty "Popiół" zapowiedziała, że przeznaczy na Oddział Psychiatryczny dla Dzieci i Młodzieży

Sebastian Fabijański kończy z rapem

"'Tu byłem', bo już nie będę. Nie kończę kariery, bo jej w sumie nie było. Po prostu kończę … romans z rapem. 'Cztery lata jak na ringu i mi wystarczy'" – napisał Sebastian Fabijański w nowej publikacji na Instagramie.

"28.04.23, wyjdzie mój ostatni album pt. 'Popiół', a dwa dni przed jego premierą (26.04) 'Nikt', czyli najbardziej osobisty numer, który kiedykolwiek nagrałem i będzie to w sumie kropka nad i. 'Kreskę' postawiłem dziś. Potem (nie wiem jeszcze kiedy) chce zagrać kilka dobrych koncertów i arrivederci" – dodał artysta.

"Wyprzedzając domysły, że mój 'koniec', to zabieg marketingowy, od razu zaznaczam, że cały dochód ze sprzedaży tej płyty przeznaczę na Oddział Psychiatryczny dla Dzieci i Młodzieży w Uzdrowisku Konstancin" – zapowiedział.

Fabijański już kiedyś ogłosił, że znika. Kiedy wokół jego byłej partnerki, syna i skandalistki Rafalali wybuchła niemała afera zamieścił szokujący wpis. "Oddałbym wszystko, żeby zaoszczędzić mojemu synowi tego, co się dziś dzieje. Przepraszam (...) Na mnie czas. Bez odbioru" – dodał. Te słowa zaniepokoiły jego obserwatorów. Aktor wówczas zniknął na jakiś czas z mediów społecznościowych.

Co działo się ostatnio u Fabijańskiego?

Przypomnijmy, że przez lata Fabijański cieszył się dobrymi recenzjami swojej gry aktorskiej w różnych produkcjach i to głównie na tym skupiali uwagę fani i media. W dodatku - może mało kto wiedział - ale artysta rozwijał też swoją pasję malarską.

Ostatnimi czasy zaliczył jednak kilka medialnych afer. A wszystko przez to, co działo się w jego życiu prywatnym. Jak pisała Helena Łygas w naTemat: "Fabijański podpalił swoje życie i patrzy jak płonie, dorzucając do pożaru kolejne szczapy".

Gdy w sieci popularność zdobywał jego filmik z Rafalalą zaczął się tłumaczyć, że to spotkanie w ramach jednej z produkcji filmowych. Szybko jednak okazało się, że to kłamstwo. Minęło kilka tygodni, a artysta oskarżył transpłciową celebrytkę o szantaż.

Nie był to koniec, bo chwilę później wyszło na jaw, że Fabijański i Maffashion się rozstali. Te wydarzenia skłoniły aktora do udzielenia wywiadu, w który odniósł się do wszystkich zawirowań w swoim życiu prywatnym. Przyznał, że spotkał się z Rafalalą tylko raz pod wpływem narkotyków i niewiele z tego pamięta. W trakcie wywiadu dodał również, że nie był wierny Kuczyńskiej i zdradził ją, gdy byli w związku. Gdyby tego było mało, aktor kilka tygodni temu wszedł w środowisko freak fight i zaczął walczyć. Przegrał jednak w starciu z raperem Wac Toją. To spowodowało, że internauci nie szczędzą mu w sieci przykrych słów.